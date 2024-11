Dopravu z Prahy 8 do Troji má regulovat světelná závora, Bohnice nesouhlasí

Zahlcená je hlavně ulice Trojská, vedoucí mimo jiné k zoo, která se vine mezi tamními vilami. Motoristé, hlavně ti z bohnického sídliště, ji využívají k cestám do a z centra metropole, přičemž jedinou další alternativou je pro ně cesta přes Kobylisy.

V lokalitě se tak tvoří dlouhé kolony a místní si stěžují na problémy s přecházením silnic i na dlouhá zpoždění hromadné dopravy, kdy autobusy nabírají až dvacetiminutové zdržení.

Obyvatelé Troji proto sepsali petici, pod niž nasbírali více než 1 200 podpisů. „Mnoho řidičů nedodržuje povolenou rychlost v blízkosti škol i v celé lokalitě, což představuje přímé ohrožení pro děti, rodiče a ostatní chodce,“ píše v petici členka petičního výboru Jitka Eybergerová.

Ulice K Pazderkám, v níž se má světelná závora umístit. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Hlavním impulzem k jejímu sepsání byla vážná nehoda z letošního června, kdy motorkář na přechodu srazil patnáctiletou studentku gymnázia. Utrpěla zranění hlavy i mnoho zlomenin. „Od té doby se nic nezměnilo, žádný radar ani jiná regulace,“ sdělil pražským zastupitelům na jejich říjnovém jednání otec zraněné dívky Josef Cícha.

Závora čeká na povolení

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 24. října požadavek obyvatel schválilo a pověřilo realizací závory radu města. Ta následně úkol delegovala na Technickou správu komunikací (TSK), jež má bezodkladně v ulici K Pazderkám postavit semafor.

Podle informací MF DNES zatím ale TSK řeší potřebná povolení a na samotnou instalaci dojde v řádu týdnů. Podle náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by světelná závora měla začít fungovat co nejdříve ve zkušebním režimu. Po třech měsících magistrát vyhodnotí její dopad na dopravní situaci.

Závora nicméně budí vášně, i když zatím nestojí, vadí především sousední Praze 8. „Povede k přetížení komunikací na území Prahy 8 a zesílí již tak silné dopravní zatížení Čimické ulice, Kobyliského náměstí a ulic Zenklova, Pod Sídlištěm či V Holešovičkách,“ kritizuje záměr radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek.

„Naše magistrátní hlavičky nenapadlo, že kolony nově vzniknou směrem do Kobylis, a to tak řádné, že zpoždění MHD bude v řádech hodin,“ volí ještě ostřejší slovník místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek.

Světelná závora mezi Bohnicemi a Trojou přitom není nový nápad. „V roce 2017 byla ulice K Bohnicím uzavřena zákazem vjezdu, což vedlo k úplnému dopravnímu kolapsu na Kobyliském náměstí, přičemž problémy zasáhly i sjezd z dálnice D8 ve Zdibech,“ připomíná zastupitel Prahy 8 Martin Jedlička. Opatření rychle zrušili.

Omezení štve i Středočechy

Regulace by tak mohla mít dopad až do středních Čech, a to se nelíbí středočeskému hejtmanství. Není to totiž první pražské omezení s dopadem do kraje. „Obdobně postupně znepříjemňuje život automobilistům Praha 6, například vyznačuje více pruhů jen pro autobusy,“ upozorňuje náměstek středočeské hejtmanky za oblast dopravy Petr Borecký.

Volání po omezení vjezdu aut do Prahy podle něho zní z mnoha okrajových částí metropole i z jejího centra, kam míří každý pracovní den přes sto tisíc Středočechů i lidí z jiných krajů.

Jen za posledních 15 let se přitom z Prahy do Středočeského kraje přestěhovalo přes 150 000 lidí, jejich zaměstnavatelé a školy pro děti ale zůstali v Praze.

„Boj některých obyvatel Prahy a některých politiků proti ‚autařům‘ ze středních Čech je bojem proti lidem, kteří v Praze pracují, zvyšují její HDP a zajišťují fungování tamních služeb,“ vysvětluje Borecký s tím, že Praha díky tomu má čtyřikrát vyšší příjem z rozpočtového určení daní.

Neobstojí podle něho ani argument, ať tito lidé jezdí do Prahy hromadnou dopravou: „Tu pravidelně využívá 25 procent Středočechů a podívejte se, jak jsou plné ranní a odpolední vlaky či autobusy. Jsou na hraně kapacit.“ A vyčerpaná je rovněž kapacita hlavních železničních koridorů.

„Není kam nové vlaky dát ani nemůžeme stávající vlaky prodloužit, protože Správa železnic dělá normovanou délku nástupišť 220 metrů,“ dodává Borecký. Navýšení autobusových spojů zase brání nedostatek řidičů.