Narkoman se žloutenkou kradl v obchoďáku, při zadržení bodl ochranku injekcí

Svoji výhrůžku nakonec naplnil a člena ochranky bodl do bicepsu. Později vyšlo najevo, že je skutečně nakažený žloutenkou a injekční stříkačky používal k aplikaci drog.
„Zraněný muž nyní bude čekat několik měsíců, jestli se žloutenkou při bodnutí skutečně nakazil,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Všemu přihlíželo několik lidí, kteří si dramatické okamžiky natáčeli na mobil. „V rámci řádného objasnění případu bychom s těmito svědky potřebovali mluvit a zajistit zmiňované záběry. Prosíme, ať se nám ozvou na linku 158,“ apeluje policie na svědky incidentu.
Případ nyní prošetřuje jako zvlášť závažný zločin vydírání a krádeže. Narkomanovi hrozí v případě odsouzení až dvanáct let vězení. Za mříže však putoval rovnou po zadržení. „Nyní je umístěn do výkonu trestu odnětí svobody za předešlou majetkovou trestnou činnost,“ vysvětlil Daněk.
Případ se podle policie stal 15. listopadu v půl sedmé večer v nákupním centru ve Vysočanech v Praze 9.