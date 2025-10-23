Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

Nezvyklá podívaná se ve čtvrtek po rozednění naskytla Pražanům. Nebe nad jejich hlavami rozzářila parádní duha. Snímky přírodního úkazu sdílejí lidé na sociálních sítích.

„Tak prý dnes byla takováto krásná duha,“ napsal pod svůj příspěvek uživatel Daniel Suk.

Cestu do práce jel přes centrum a Karlův most. A tam se zastavil, aby se zářivým nebem pokochal.

Ranní duha nad Prahou, pohled od Výstaviště v Holešovicích. (23. října 2025)
Svítání v Praze výjimečně doprovodila i duha. (23. října 2025)

Vyfotit ji stačil nejen klenoucí se přes – vzhledem k hodině – ještě prázdnou historickou památku, přidal i detaily úkazu nad Petřínem.

Podobně na tom byli i lidé v jiné části metropole. Čtenářce Marii duha zpříjemnila ranní čekání na tramvaj na holešovickém Výstavišti.

Svítání prozářilo nebe i v Košířích. Výhled z jednoho z tamních balkonů na východní straně nabízel mraky zbarvené do oranžova a směrem na západ zase duhu.

Lidé příspěvky sdílejí na sociálních sítích. Uživatel Vichr z hor přidal kromě fotky také video.

Úkaz si vyfotil také lékař a bývalý senátor Marek Hilšer. Ten snímek pořídil na Malostranském náměstí pohledem přes kostel sv. Mikuláše.

