Za miliardy přestavět na školu, nebo zbourat? Praha 10 váhá, co se starou radnicí

Podle studie auditorské společnosti PwC by rozsáhlá rekonstrukce vyšla téměř na dvě miliardy korun. Vedení městské části se proto rozhodlo na svém posledním červnovém zasedání od tohoto záměru odstoupit. Podle radních by takový projekt zadlužil Prahu 10 na několik desítek let dopředu.

„Proč takto plýtvat veřejnými prostředky a raději nestavět na volných městských pozemcích,“ říká Valovič. Navíc by tím padl plán městské části prodat stavbu developerovi.

Ideální pro školní kampus

Návrh opozice počítá s tím, že Praha 10 převede vlastnictví na magistrát, který by pak objekt opravil. Podle Pirátů vysoká cena odpovídá technickému stavu, stáří a velikosti budov.

„Bývalá radnice má excelentní lokaci v širším centru a je velmi dobře dostupná tramvají, autobusem i vlakem. Její konstrukce umožňuje rychlou přestavbu na moderní učebny. S její využitelnou plochou převyšující sedmnáct tisíc metrů čtverečních může poskytnout velkorysé zázemí až třem školským zařízením,“ uvedla pražská radní pro životní prostředí a zároveň zastupitelka Prahy 10 Jana Komrsková (Piráti).

Do budovy by se podle ní vešla zdravotní škola, lyceum i speciální základní škola. „Nové školní kapacity tam mohou vzniknout velmi rychle, protože je už k rekonstrukci vydané stavební povolení. Navíc se v západní části pozemku nachází proluka, kde může vyrůst ještě čtvrtá budova,“ popisuje Komrsková důvody, proč by opuštěné kanceláře měli využít studenti.

„Třídy se tam nevejdou“

Radnice ve Vršovické ulici ● V roce 2021 společnost Casua připravila projekt rekonstrukce. Tehdy náklady vyčíslila na 1,1 miliardy korun. Původně mělo být hotovo už letos. ● Kvůli odkladům zahájení prací Praha 10 promeškala termíny pro bezúročnou půjčku od magistrátu a dotaci od Státního fondu životního prostředí. ● Úřad městské části nyní sídlí v kancelářské budově ve Vinohradské. Za nájem se zde platí 2,9 milionu korun bez DPH měsíčně, další přibližně milion stojí zálohy.

Přestavba na kampus by se podle Valoviče neobešla bez kompletní demolice stávajících budov. Navíc by prý bylo možné za stejnou částku postavit i několik nových škol s plnohodnotnými sportovišti. Například nedávno postavená ZŠ u Elektry v Praze 9 s kapacitou pro 800 žáků stála 570 milionů korun.

„Hlavní město by získalo místo plné azbestu, které navíc nikdy nebylo koncipované jako škola. A pokud bychom budovu neprodali, rozpočet Prahy 10 by se dostal do skutečně svízelné situace a nebyl by prostor pro investice do rozšiřování kapacit škol a školek,“ dodává radní pro školství Ondřej Počarovský (TOP 09).

Postoj vedení městské části podpořil i magistrátní radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Kromě výše uvedených problémů zmínil nevhodnou konstrukci budovy. „Nesmetl jsem to ze stolu, ale podle toho, co říkají architekti, tam nelze umístit třídy, které jsou o hodně větší než běžná kancelář. Je tam velké množství nosných zdí,“ míní Klecanda a dodává, že pokud mu někdo předloží návrh a dokáže jeho proveditelnost, je ochotný svůj názor změnit.

Praha 10 s pražským magistrátem hledá řešení, kde by mohly vzniknout nové školy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy už navrhl šest lokalit v Praze 10, ani jedna z nich ale s budovou bývalé radnice nepočítá.

Rozhodne se po prázdninách

Kromě přítomnosti azbestových vláken do budovy zatéká, hrozí požární riziko a nebezpečí uvolnění oken, obkladů nebo parapetů, které mohou spadnout na chodník. „Bylo by vhodné celou budovu minimálně odstrojit až na nosný skelet a komplexně opravit. V případě, že by investor získal rozhodnutí o odstranění stavby, mohl by na místě vyrůst nový objekt v souladu s platným územním plánem,“ říká místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09).

O osudu bývalé radnice rozhodne zastupitelstvo městské části do konce letošního roku, rozhodnutí pak musí schválit magistrát. Kromě staré radnice chtějí radní projednat i to, zda úřad zůstane v pronájmu. „Obě varianty počítají s prodejem,“ dodává Valovič s tím, že údržba staré radnice stála v prvním pololetí tohoto roku 3,9 milionu korun.

K prodeji budovy a přilehlého území bude případně vyhlášeno výběrové řízení. „V současné době s nikým o prodeji nejednáme,“ dodává Pek, podle kterého by ideální náhradou byl vícefunkční dům s občanskou vybaveností.