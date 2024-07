Skvělá, ale k nezaplacení. Nejlepší místo k životu je Praha, říká průzkum

„Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj,“ představil studii projektový ředitel David Pavlát.

Ve čtyřech z osmi sledovaných oblastí je na tom Praha v rámci ČR nejlépe. „Pokud jde o oblast zdravotnictví a sociálních služeb, lidé v metropoli chválí nejvyšší počet lékařů i zubařů v přepočtu na tisíc obyvatel, počet lůžek v nemocnicích je také nejvyšší,“ shrnuje analýza.

Naděje na dožití u mužů i žen je v metropoli rovněž vůbec nejvyšší. U mužů jde podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 78,20 roku, pro srovnání je to o zhruba tři roky více než na Ústecku. Ženy se v Praze dožívají v průměru 83,85 roku.

Plusem jsou ve velkoměstě nad Vltavou tradičně i nadstandardní výdělky. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí 2024 hodnoty 56 372 korun. Průměr České republiky přesáhla o 28,3 procenta. Tak jednoduché to přece jen není. „Průměrná reálná hrubá mzda se nachází na stejné úrovni jako v prvním čtvrtletí roku 2018,“ uvedl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

K metropolitním bonusům náleží nízká nezaměstnanost. I v červnu se držela pod hranicí tří procent, bez zaměstnání bylo méně než 28 tisíc osob. Počet volných míst v hlavním městě sice klesá, přesto jich v nabídce zůstává přes 78 tisíc.

„Zhruba polovina všech volných pracovních míst připadá na Prahu a na Středočeský kraj. Zatímco v Praze je poměr necelá tři volná pracovní místa na uchazeče, tak v Moravskoslezském kraji je poměr téměř čtyři uchazeči na jedno volné místo,“ shrnul to Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Žije se podle vás v České republice nejlépe v Praze? ANO 309 NE 522

„Zapracovat by to naopak chtělo zejména v oblasti životního prostředí, konkrétně na nejvyšším množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace v přepočtu na obyvatele nebo v nízkém množství recyklovaného odpadu na obyvatele,“ uvedl k negativním datům ze zmíněného výzkumu David Pavlát.

Bydlení k nezaplacení

Co však obyvatele Prahy mimořádně trápí, je dostupnost bydlení. Za první čtvrtletí letošního roku se začalo budovat přibližně 1 600 bytů. „Výstavbu sráží dolů několik negativně působících faktorů. Na prvním místě musím zmínit velice složitou legislativu, která povolování nových staveb spíše komplikuje,“ tvrdí Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.

Místo pro život Nezávislá data a výzkum Anketu Místo pro život odborníci sestavují na základě odpovědí 1 600 respondentů a údajů získávaných z různých úředních pramenů v rámci celé České republiky. Výzkum probíhá již 14 let. 75 kritérií a 8 základních oblastí

Z nich se skládají podmínky výzkumu. Za Prahou se v tabulce Místa pro život umístil Jihomoravský kraj. Například střední Čechy skončily až deváté.

Od července je sice účinný nový stavební zákon, jeho vliv se ale podle developerů projeví za dlouho. Problémy působí zásadní zdražení stavebních prací i materiálu a nedostatek pracovníků. „Trh s byty není roztříštěný, koncentruje se do několik center, jako je Praha. Výhodnější by bylo, kdyby byl více rozprostřen,“ nabízí recept Pavel Kliment z poradenské společnosti KPMG Starost přidělávají také náklady spojené s režií bytu.

„V Praze představovaly náklady na nájemné a úhradu za užívání téměř třetinu všech nákladů na bydlení. Více než pětinu nákladů si vyžádaly platby za elektřinu. V Praze jsou na třetím místě ve výši výdajů náklady na teplo a teplou vodu,“ uvedla Jana Podhorská z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.

Metropole kriminální

Odvrácenou stranu Prahy představuje kriminalita, za pět měsíců letošního roku policejní statistiky registrují 16 730 přestoupení zákona. K nejfrekventovanějším deliktům náleží krádeže prosté či vloupáním, jichž je přes šest tisíc. Necelých osm stovek kauz představuje násilná zločinnost.

Masová turistika hlavně v centru představuje další problém. Do metropole v prvním kvartále 2024 dorazilo více než půldruhého milionu turistů. Zahraničních hostů meziročně přibylo více než 200 tisíc a jejich počet těsně atakoval hranici 1,2 milionu. Kultivovat turismus si klade za cíl strategie cestovního ruchu na léta 2024–2027, jež chce do Prahy přivést zámožnější turisty.

„Veškeré marketingové kampaně cílí na individuální cestovatele, kteří přijedou za památkami, kulturou a dobrou gastronomií, stráví zde delší čas a utratí i více peněz,“ vysvětlil František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism (PCT).