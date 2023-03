Druhý rok oprav Průmyslového paláce je tu, dělníci se zaměří na konstrukci

Co všechno Výstaviště čeká Kromě Průmyslového paláce prochází obnovou i řada dalších objektů. Už v létě by návštěvníci měli mít možnost strávit klidný čas na nově opravených střechách Křižíkových pavilonů. Místo pustých betonových ploch by se zde měly objevit stánky s občerstvením, se kterým si budou moci lidé sednout do stínu stromů na lavičku. V zimě by také mělo být opožděně hotové divadlo Spirála, které se divákům znovu otevře po více než dvou dekádách. V září by restaurátoři měli dokončit rekonstrukci Lapidária Národního muzea. Obnova je nyní v první etapě, která zahrnuje kompletní opravu střech a také částečnou rekonstrukci fasády.