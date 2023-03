Pražané zanedbávají preventivní prohlídky, nemají na ně čas, zjistil průzkum

„Ti, kteří jsou rizikoví, naopak k lékařům téměř nechodí,“ popisuje problém praktický lékař Jáchym Bednář.

Nejnovější průzkum pro SYNLAB laboratoře odhalil, že Češi nejsou v otázkách prevence zodpovědní. Téměř polovina respondentů přiznala, že neví, na jaká vyšetření má v rámci zdravotního pojištění nárok a k jakým odborníkům by měla pravidelně docházet. Pražané jsou na tom v průměru dokonce ještě hůře, třebaže více než šedesát procent z nich přiznává, že by se o sebe měli více starat.

Podle údajů Oborové zdravotní pojišťovny přišlo na preventivní prohlídku k praktickému lékaři v posledních dvou letech necelých 48 procent jejích klientů. V roce 2021 to bylo 23,4 procenta a v 2022 poté 24,5 procenta. Jednou za dva roky mají totiž Češi nárok na tuto prohlídku zdarma v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Důležitou součástí preventivních prohlídek jsou přitom také laboratorní vyšetření. „Jedná se například o vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru. U těchto vyšetření je důležité pravidelné sledování výsledků pro předcházení nejrozšířenějších onemocnění, označovaných jako civilizační – diabetes, onemocnění cév a obezita,“ upřesňuje Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře SYNLAB.

Počkám, až mě lékaři sami pozvou

Ačkoliv se polovina dotazovaných snaží o své zdraví dbát občasným sportováním a zdravějším stravováním, více než 63 procent přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat. Přesto mnoho z nich opomíjí, že součástí péče o zdraví by měly být taktéž preventivní prohlídky u lékaře. Více než třetina pacientů z metropole navíc spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve, a na prohlídky nechodí z vlastní iniciativy. Z průzkumu navíc vyplynulo, že méně než čtvrtina pacientů se na prevenci ohlásí sama a 40 procent lékařů si pacienty na kontroly aktivně zve.

Pražané a prevence Více než polovina respondentů (54 %) neví přesně, na co konkrétně má nárok a ke komu pravidelně docházet.

63,5 % respondentů přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat.

34 % pacientů spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve, a na prohlídky sami nechodí.

Více než čtvrtina (27,8 %) lidí má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku většinou ani nedorazí.

Nádorových screeningů se pravidelně účastní pouze 10 % pražských pacientů.

Každý čtvrtý pacient (27,8 %) na preventivní vyšetření k lékaři nejde, pokud se cítí zdravý.

29,4 % lidí ve výzkumu přiznalo, že na preventivní prohlídku zkrátka nemají čas.

Zdroj: Ipsos, aplikace Instant Research

„Zde dochází ke střetu zájmu. Ne vždy totiž praktický lékař každému pacientovi potřebnou návštěvu připomíná. Je proto vhodné říct, že člověk by měl mít primární zájem o své zdraví a jakákoliv vyšetření si hlídat a mít o nich přehled,“ upozorňuje praktická lékařka Gabriela Valtrová. Lidé podle praktického lékaře Jáchyma Bednáře stále nejsou v oblasti zdravotnictví tolik vzdělaní a mnoho věcí podceňují.

SMS od lékaře

Konkrétně u preventivních prohlídek by podle praktika mohlo pomoci posílání pozvánek SMS zprávami. „Ne všichni na ně ale reagují,“ konstatuje Bednář. Známým faktem je, že ženy se o své zdraví starají více než muži. To potvrzují také výsledky z průzkumu, kdy pouze čtyři procenta mužů potvrdila pravidelnou návštěvu urologa. Rakovina prostaty je přitom v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Naopak 83 procent dotazovaných žen dochází na pravidelné prohlídky ke gynekologovi.

Obavy z nálezu

Z výsledku dotazování vyplynulo, že každý čtvrtý Pražan má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku ve většině případech ani nedorazí. V posledních několika desítkách let se přitom vývoj léčby některých onemocnění značně posunul.

„Kardiovaskulární nemoci jsou dnes velice dobře léčitelné a intervenční kardiologie zachraňuje mnoho životů. Stejně tak onkologická léčba má dnes již vysokou účinnost a pacientům prodlužuje život o pět až deset let a mnohdy dojde k úplnému vyléčení,“ doplňuje genetik Libor Staněk.

V konečném důsledku zatěžuje podle lékařů zanedbaná prevence i samotný zdravotní systém. Následná léčba je mnohem nákladnější než preventivní vyšetření a stojí tak pojišťovny několik miliard ročně.

„Je nutné dodat, že včasná diagnostika v brzkých stadiích nemocí dokáže zachránit tisíce lidských životů,“ zdůrazňuje praktický lékař Rodion Schwarz.