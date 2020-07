Portál Pražana ušetří cesty na úřad, zápisy dětí do škol budou také online

Co lidem přinese spuštění internetového Portálu Pražana?

Od počátku by měly fungovat věci, které budou dostatečně atraktivní, hlavně by mělo jít o softwarové služby. Asi ani není tajemstvím, že jednou z těch priorit bude, aby občané mohli zaplatit různé poplatky bez nutnosti přijít osobně na magistrát.

Co konkrétního tím myslíte?

Hned od začátku by mělo být možné uhradit poplatek za psa a do budoucna – podle vzoru města Brna – také chceme mít funkci zaplacení svozu komunálního odpadu. Do online prostředí chceme také přesunout přihlašování dětí do škol a školek i proto, že jsme to slibovali už v našem předvolebním programu.

Jaké máte od portálu očekávání?

Vyřešíme například problém s tím, že některé agendy zatím byly digitalizované jen částečně, ať už na úrovni hlavního města Prahy-magistrátu, či na úrovni městských částí.

Můžete uvést nějaký příklad?

Když někde špatně zaparkujete nebo překročíte povolenou rychlost, tak městské části získají vstupy v digitální podobě. Úředníci pak naprosto zbytečně musejí ty informace vytisknout a ručně přepisovat do nějakého svého systému, Portál Pražana by měl hlavně odstranit tyto různé duplicitní činnosti a urychlit automatizaci, aby to kromě občanů mohli pocítit také úředníci, aby bylo možné redukovat některé pozice.

Dopravněsprávní agendy jsou však spíše nepopulární téma...

Hned od spuštění Portálu Pražana přijde pro občany usnadnění. Bude možné si zarezervovat termín k projednání přestupku na úřadu. A pořadatelé různých akcí také budou moci elektronicky požádat o záštitu pana primátora, přes Portál Pražana také půjde ohlásit veřejná shromáždění či požádat o zábor veřejného prostranství. Také půjde zažádat online o všemožné informace na základě paragrafu 106.

Bude podání této žádosti zpoplatněno?

Ta pravidla zůstanou stejná a jsou popsaná zákonem, změní se jen způsob žádání. Standardně jsou informace poskytovány bezplatně, ale oslovený úřad se může rozhodnout. V případě, že by zpracování žádosti obnášelo nějaký větší objem práce, je možné žadatele požádat o zaplacení. Už k tomu existuje i celkem jasná judikatura.

A co bude jiné pro občany? Jak velká by mohla být ta personální úspora?

Určitě se zaměříme na úředníky, kteří tráví pracovní dobu tím, že se věnují nějakým velmi neefektivním činnostem. Buď je budeme moci na jejich pozicích nějak lépe využít, nebo počty některých pracovníků bude možné i redukovat. To je teď důležité i v souvislosti s výpadky příjmů kvůli koronavirové krizi.

Se zářijovým spuštěním Portálu Pražana podle magistrátu úřadům ubude zbytečná práce, ale možná i zaměstnanci

Pod jedním přihlašovacím účtem si občané budou moci vyřídit řadu věcí.

Bude mít Portál Pražana něco společného s již celostátně fungujícím Portálem občana? Případně v čem budou portály rozdílné?

Pokud se jedná o nějaké uživatelské rozhraní, tak to pražské bude samozřejmě v pražských barvách a budou tam jen informace relevantní pro Prahu.

Portál Pražana má řešit i základní školy, které přitom spadají pod městské části. Znamená to tedy, že se na Portálu Pražana podílejí také jednotlivé radnice?

U městských částí se to liší případ od případu. Přihlašování do školek jsme si už v pilotním projektu otestovali s Prahou 11. Spolupracuje se nám samozřejmě lépe s městskými částmi, kde už máme nějaké kolegy, se kterými se známe. Vzhledem k tomu, že připravujeme služby, jež si občané přejí, očekáváme, že bude chtít spolupracovat většina městských částí. Z pozice hlavního města ale do projektu nebudeme nikoho nutit. Všem nicméně zdarma poskytneme jednotný systém.

I když zmíněné základní a mateřské školy spadají pod městské části, zároveň zcela mimo kompetence magistrátu nejsou...

Praha určuje každé dva roky vyhláškou, jaké jsou spádové oblasti pro mateřské i základní školy. Tyto hranice jsou ale většinou v rámci jednotlivých městských částí. Někde totiž ani školu nemají, a tak žáci dojíždějí do sousední městské části díky nějaké dohodě o spolupráci, kterou tam mají. V takovém případě budou rodiče své děti přihlašovat přes portál sousední městské části. A systém by kvůli zápisům do škol měl vědět také o tom, když mají rodiče přihlášené bydliště jinde než jejich děti. A portál už sám spáruje, kde, komu a jaké přihlášení umožní.

Kdy plánujete všechno spustit?

Podle posledních informací by k tomu mělo dojít od začátku září pro občany. Zatím portál běží jen formou neveřejného testování. Dříve jsme mysleli, že to bude na jaře. Ale kvůli koronavirové krizi jsme nakonec vyhodnotili, že tomu projektu dáme raději pár týdnů navíc, abychom vše spustili v nějaké ideální podobě.

Kolik vývoj Portálu Pražana stál?

Náklady činí doposud nižší jednotky milionů korun, práce probíhají s využitím interních kapacit. Jde o zásluhu kolegů, kteří pro nás pracují v městské firmě Operátor ICT. A ten základ v podobě Portálu občana, ze kterého systém vychází, je zdarma od ministerstva vnitra.

Jak to vypadá s portály dalších velkých měst?

Řešení agend Portálu Pražana je zcela unikátní pro metropoli. Například Brno má zase svůj portál Brno ID. V Brně mají vlastní řešení způsobu přihlašování. A my naopak ve fázi přihlašování kopírujeme rozhraní Portálu občana. Brno si také od začátku po svém řešilo poplatky za odpad a v Praze zase respektujeme naši realitu a toto řešení můžeme nabídnout i dalším městům. Když už něco sami vyvineme, chceme to dát volně k dispozici dalším samosprávám. Oni si ale pak to řešení musejí přizpůsobit svým specifikům.

Je možné do Portálu Pražana integrovat také některé služby státních úřadů?

To rozhodně není cílem, tyto funkce bude mít právě zmíněný Portál občana. Je ale možné, že časem vznikne nějaký nový server, který tyto portály částečně nebo úplně integruje. Když se pak uživatel přihlásí třeba do národního Portálu občana, bude moci přepínat i na jiné agendy – třeba ty, které patří městu, ve kterém žije.

Plánujete třeba i změny v kontaktu se stavebními úřady? Ty jsou součástí radnic, ale formálně patří do státní správy...

Chtěli bychom agendy časem více propojovat, s tím souvisí i náš plán sledovat délku stavebního řízení, abychom zjistili, kde se ty věci zdržují. Pak bychom mohli tam, kde je to nutné, například posílit personální kapacity, aby se vše urychlilo.