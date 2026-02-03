Muž zemřel po pádu z okna, když utíkal před policií. Vyšetřovala u něj záhadné zmizení

Kriminalisté z oddělení vražd vyšetřují smrt muže, který v pondělí vypadl z okna bytu v Praze 2 a zemřel. Podle policie se pokoušel o útěk. Případ souvisí se záhadným zmizením jiného muže, kterého rodina od pátku postrádá.

„V rámci pátrání po pohřešovaném kriminalisté včera prověřovali adresu v Gorazdově ulici v Praze 2. Podle všeho byli na správné stopě,“ uvedli policisté na síti X.

Když do prověřovaného bytu vstoupili, vyplašili muže, který se tam nacházel. Pokusil se o útěk oknem, to se mu však nepodařilo. Ze sedmého patra vypadl a na místě zemřel.

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v Praze 2. (2. února 2026)
Policisté v bytě nalezli legálně držené zbraně, nezvěstného muže však nikoliv. Pátrání po něm pokračuje.

„Případ je nyní kvalifikován jako trestný čin zbavení osobní svobody a do kompetence si ho převzali kriminalisté z oddělení vražd,“ dodala policie.

Osmapadesátiletého muže pohřešuje rodina od pátečního rána. Naposledy ho viděla manželka, když brzy ráno odešel do práce. Okolo 14:00 byl spatřen v restauraci v Rudné u Prahy a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, což se v minulosti nikdy nestalo.

V sobotu se do pátrání zapojila i policie. Zatím našla jen jeho auto. Rodina informovala o poslední aktivitě svého otce i na Instagramu a požádala o pomoc s hledáním. Údajně odešel s tím, že má „schůzku kousek od Palačáku“. Právě s Palackého náměstím Gorazdova ulice sousedí.

michaelasouckovaa

Od pátečního odpoledne hledáme tátu. Naposledy byl jeho telefon lokalizován v Gorazdově ulici cca v 15:30 a poté v ulici Plzeňská v 19:30. Od té doby o něm nevíme a neozývá se nám.
Prosíme o sdílení pokud jste ho v pátek 30.1. někde nezahlédli.
Děkujeme

2. února 2026 v 10:47, příspěvek archivován: 3. února 2026 v 11:00
