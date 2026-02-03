„V rámci pátrání po pohřešovaném kriminalisté včera prověřovali adresu v Gorazdově ulici v Praze 2. Podle všeho byli na správné stopě,“ uvedli policisté na síti X.
Když do prověřovaného bytu vstoupili, vyplašili muže, který se tam nacházel. Pokusil se o útěk oknem, to se mu však nepodařilo. Ze sedmého patra vypadl a na místě zemřel.
Policisté v bytě nalezli legálně držené zbraně, nezvěstného muže však nikoliv. Pátrání po něm pokračuje.
„Případ je nyní kvalifikován jako trestný čin zbavení osobní svobody a do kompetence si ho převzali kriminalisté z oddělení vražd,“ dodala policie.
Osmapadesátiletého muže pohřešuje rodina od pátečního rána. Naposledy ho viděla manželka, když brzy ráno odešel do práce. Okolo 14:00 byl spatřen v restauraci v Rudné u Prahy a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, což se v minulosti nikdy nestalo.
V sobotu se do pátrání zapojila i policie. Zatím našla jen jeho auto. Rodina informovala o poslední aktivitě svého otce i na Instagramu a požádala o pomoc s hledáním. Údajně odešel s tím, že má „schůzku kousek od Palačáku“. Právě s Palackého náměstím Gorazdova ulice sousedí.