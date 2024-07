Recept na dostupné bydlení stále není, populace v Praze roste příliš rychle

Navíc podle analýz dat mobilních operátorů pobývá v hlavním městě trvale až o stovky tisíc lidí více, než shrnují údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zásadním problémem, který tu byl už v roce 2014 a od té doby se výrazně prohloubil, je dostupné bydlení.

„V Praze existuje několik rozsáhlých území zpravidla industriálního charakteru trpících dlouhodobým úpadkem – takzvané brownfields. V těchto oblastech se nachází řada prakticky nevyužívaných budov. Je naší prioritou tato území systematicky rekultivovat a dále rozvíjet,“ popsal v létě 2014 tehdejší primátor Tomáš Hudeček, kde by měly vznikat byty.

To se během dekády daří postupně řešit. Brownfieldy, o nichž se psalo, mizí. Platí to třeba o Modřanském cukrovaru či Nuselském pivovaru, pokračuje proměna u Masarykova nádraží, kde je už hotový komplex Masaryčka. A to není konec.

Z ruiny byty

Mrtvé zóny, na něž v červenci 2014 upozornil text MF DNES, mizí též z dalších lokalit. Na Smíchově se na bytové domy mění někdejší Lihovar. Mezi Andělem a smíchovským nádražím vzniká nová čtvrť. Podobně je tomu třeba ve Vysočanech, kde vznikají stovky bytů. A nejen to, šanci letos konečně dostalo také zpustošené nádraží Vyšehrad.

„Pokud bude změna stavebního povolení vyřešena do konce léta, mohli bychom v říjnu vyhlásit tendr na stavební firmu a do konce roku začít stavět,“ popsal plány nový vlastník secesního komplexu Milorad Miško Mišković z Karlin Port Real Estate.

Útěk (ne)končí

Zájem měli Pražané v roce 2014 hlavně o byty o velikosti 2+kk. To se nemění. „Dominují malé byty s dispozicí 1+kk a 2+kk. Mají zájem investoři, kteří si do nich ukládají peníze,“ uvedl Petr Michálek, předseda představenstva společnosti Skanska Residential.

Roli ale může hrát i cena, která v roce 2014 byla zhruba 40 tisíc korun za metr čtvereční a v prvním čtvrtletí letošního roku 125 514 Kč/m2.

Metropole před dekádou připomínala „průchoďák“. Roku 2013 se z Prahy vystěhovalo takřka 36 tisíc lidí, naopak asi 31 tisíc se nastěhovalo. V 1. čtvrtletí 2024 do Prahy zamířilo cca 17 tisíc lidí a opačným směrem více než 21 tisíc.

Přibližně polovina příchozích byla z ciziny a ostatních krajů. Počet cizinců poroste i dál. Podle studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy by v roce 2050 cizinci mohli tvořit až 920 tisíc obyvatel, přičemž celkově by v metropoli měly žít téměř dva miliony lidí.

Metropole prožívá tramvajové období

Za desetiletku od textu, který vyšel v červenci 2014, zažila Praha v reakci na populační růst také boom tramvají. A expanze kolejí nekončí – v příštích letech se promění též klíčová nádraží a páteřní železniční tratě, které mají obsluhovat i vnitřek Prahy.

Tramvaje od loňského roku jezdí z Barrandova do Slivence, z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na Dědinu. Letos v létě zahájili dělníci stavbu tratě na Václavském náměstí, vzniká také nový úsek směrem k OC Arkády na Pankráci.

„Tím rozhodně nekončíme, protože máme ještě rozestavěný Dvorecký most, jenž bude součástí tramvajového okruhu,“ řekl Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu.

Více než tři miliardy korun a tři roky práce si vyžádá přestavba Masarykova nádraží, zahájená letos v lednu. Nejvýraznějším architektonickým prvkem bude nová pochozí platforma nad kolejištěm. V letech 2026 až 2028 dojde k přestavbě smíchovského nádraží. Místo stárnoucí stanice z 50. let zde vznikne moderní terminál, který s železnicí propojí nově budovanou čtvrť, tramvaje, příměstské i dálkové autobusy, metro i P+R parkoviště.

A přestavba v příštích letech čeká též hlavní nádraží. Před jeho budovu chtějí architekti přivést tramvaj, promění se park i stanice. Nová vizualizace dánského studia Henning Larsen Architects však loni vzbudila kontroverze.