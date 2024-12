Mezi městy v okolí Prahy chybí přímé dopravní linky, lidé musí několikrát přestoupit

„Na jaře mi známá nabídla atraktivní práci v jazykové škole v Kralupech. Věděla, že už dlouho uvažuji o změně. Jenže představa, že trávím skoro půl dne na cestě, byla děsivá. Nakonec jsem vzala místo recepční v pražských Vysočanech, kde jsem za půl hodinky,“ líčí čtyřicetiletá Jana Skuhravá z Brandýsa nad Labem.

Klíčovou roli při rozhodování, jakým směrem se bude její kariéra ubírat, přitom sehrálo chybějící rychlé spojení mezi jejím bydlištěm a třicet kilometrů vzdálenými Kralupy nad Vltavou. Musela by totiž komplikovaně několikrát přesedat v Praze a cesta do práce, která autem zabere třicet minut, by jí ze dne „ukousla“ více než tři hodiny. „Řidičák sice mám, sedat za volant už ale nechci,“ vzpomíná na pět let starou nehodu, jež se obešla bez vážnějších následků, ale ona od té doby už jezdí autem pouze na sedadle spolujezdce.

Třebaže většina ekonomicky produktivních lidí z měst v prstenci kolem Prahy dojíždí za prací do metropole, části jejích obyvatel přece jen přímé linky, které by jejich sousedící obce propojily, chybí. Musí totiž cestovat dlouhou zajížďkou přes hlavní město.

Na šichtu i na vodu

Třeba z Říčan do Jílového se zruční šoféři dostanou za pouhých dvacet minut. Stejná trasa hromadnou dopravou trvá čtyřikrát déle. Dvacet kilometrů vzdálená města totiž přímá linka neobsluhuje, lidé tak musí přesedat v Praze nebo Čerčanech.

„Ač si nemyslím, že by nám spoj do Jílového zvlášť chyběl, neznamená to, že by nebyl využívaný. Ukazuje se totiž, že kdykoliv se zřídí nová linka, jako nedávno od nás do Úval a Českého Brodu, je o ni zájem. Obyvatelé Jílovska by k nám pak mohli dojíždět za prací, a lidé od nás by naopak jezdili opačným směrem v létě k Sázavě,“ míní starosta Říčan David Michalička (Klidné město) a dodává, že aktuálně diskutují s krajem o zavedení přímé linky, jež by vedla do sousedních Velkých Popovic a Kamenice.

„Obě tyto obce jsou součástí říčanského obvodu s rozšířenou působností (ORP) a tamní občané nás upozorňují, že jim spojení chybí. Cesta hromadnou dopravou s přestupy je mnohem delší než autem. Zatím jsme se ze strany kraje bohužel nesetkali s pochopením,“ konstatuje Sebastian Macura, koordinátor veřejné dopravy říčanského úřadu.

Komfort vs. ztráty

Bez auta jsou „nahraní“ i lidé, kteří chtějí cestovat mezi Černošicemi a nedalekou Jesenicí či zmíněným Jílovým. Trmácení vlaky a autobusy přes Prahu jim zabere až třikrát více času než šoférům.

„Nicméně pochybuji, že by takové spoje mohly být jakkoliv rozumně vytížené. A úmyslně mluvím v množném čísle, protože pokud by měla existovat linka Černošice – Jílové, tak by bylo logické, aby vznikly i další do jiných měst v našem okolí, do kterých se dá MHD jezdit také jen přes Prahu – namátkou třeba do Rudné,“ podotýká starosta Černošic Filip Kořínek (STAN), k němuž se připojuje šéf radnice v Rudné Lubomír Kocman (NK): „Vzhledem k tomu, že úřady ORP Černošice, kam město spadá, jsou v Praze, žádnou přidanou hodnotu pro takový spoj nevidím.“

Vedení kraje zavádění přímých linek mezi městy v okolí Prahy neplánuje. „Z pohledu financování veřejné dopravy se musíme řídit kritériem efektivity a ekonomické udržitelnosti,“ konstatuje krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).