Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

  8:38
Nehoda osobního automobilu na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu. Hasiči jej odklidili pomocí technického automobilu s hydraulickou rukou. „Nyní vozidlo čeká mimo silnici na odtah,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policistů Jan Rybanský.

Událost se stala kolem 5. hodiny ráno. „Silnice byla nějakou dobu ve směru na Písnici neprůjezdná,“ popsal Rybanský s tím, že se ale velmi rychle podařilo provoz obnovit.

Auto momentálně stojí mimo komunikaci. „Způsobená škoda je několik set tisíc korun,“ doplnil mluvčí.

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10. prosince 2025)
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10. prosince 2025)
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10. prosince 2025)
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10. prosince 2025)
19 fotografií

„Nehoda vypadala dramaticky, naštěstí zranění nebyla velká,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. „Pacient byl při vědomí a celou dobu komunikoval,“ popsal.

Záchranáři řidiče s poraněním hlavy ošetřili a převezli na nejbližší chirurgickou ambulanci.

Nehodou se policisté budou dále zabývat, dechová zkouška u řidiče byla negativní.

Autor: