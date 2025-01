Oddělená cyklostezka i stromořadí. Pražská magistrála se do pěti let promění

„Jednou z největších změn jsou nová stromořadí a další zeleň. Přibýt by měla také stavebně oddělená cyklostezka. Co ale považuji za nejklíčovější, je zásadní zlepšení spojení obou stran ulice. Dnes když jako pěší přijdete k magistrále, tak de facto není možné přejít beze strachu, pokud nejde jedním ze dvou podchodů. Ale moderní městská třída by takto fungovat neměla,“ popisuje Petr Macek, projektant z ateliéru Promika.

Nové uspořádání by podle něj významně nemělo snížit dopravní kapacitu magistrály. Obě ulice zůstanou až na jednu část Sokolské tříproudové. „Na některých úsecích sice jsou čtyři pruhy, ale ten poslední se zpravidla nepoužívá. Někde je třeba dlouhodobě kontejner a podobně a provoz zde plyne funguje dlouhodobě i se třemi pruhy,“ vysvětluje Macek.

Pouze dva pruhy mají vést části Sokolské ulice mezi Tyršovou a Fügnerovým náměstím podle Macka v tomto místě už nevzniká „špunt“, a proto je zde podle propočtu možné vystačit se dvěma.

Práce na přípravě projektu jsou v současné chvíli zhruba v polovině. V průběhu března by měla být hotová studie proveditelnosti, celý projekt pak v roce 2026. Samotná přestavba by pak měla trvat dva až tři roky v závislosti na tom, do jakých etap se práce rozdělí.

„Nejde jen o pouhou opravu silnice, ale o zásadní investici do budoucnosti Prahy 2. Modernizace magistrály nám umožní zlepšit život občanů, ale bez vybudování dalšího propojení pro individuální automobilovou dopravu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se dopravní obslužnost na Praze 2 výrazně nezlepší a ani dopad na životní prostředí nedosáhne očekávaných výsledků. Přesto chceme zajistit, aby rekonstrukce proběhla co nejrychleji, nejplynuleji a minimalizovala dopady na obyvatele a dopravu.“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS).

Studie zahrnuje i rekonstrukci blízké Ječné ulice a město také připravuje úpravy dalších částí magistrály.