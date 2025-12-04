Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera

„Jedná se o holohlavého muže v černém oblečení a o ženu se žlutou čepicí na hlavě, oblečenou v černé bundě a modrých džínech,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.
Dále hledají kriminalisté svědka, který vystoupil ve stanici metra Můstek a zraněného seniora pomáhal ošetřovat společně se dvěma dalšími muži a ženou. „Toho se ale nepodařilo na místě ztotožnit. V neposlední řadě bychom potřebovali hovořit se ženou, která taktéž vystoupila ve stanici Můstek a zastavila se u lidí, kteří zraněnému muži poskytovali první pomoc s tím, že cestovala v uvedeném voze a celou situaci, včetně napadení, viděla,“ sdělila Richterová.
„Žádáme veřejnost, aby s jakoukoliv informací k napadení či co mu předcházelo, kontaktovala policisty na lince 158. Všechny informace od svědků jsou pro kriminalisty důležité a zásadní pro řádné objasnění celé věci,“ uzavřela mluvčí.
Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala
Případ řeší kladenští kriminalisté jako těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Potyčka začala hádkou v metru, pokračovala vzájemným postrkováním a vyústila až v napadení nožem.
K incidentu došlo na Národní třídě, strážníci muže našli ve stanici Můstek, kam popojel metrem. Pomohlo mu tam několik lidí, kteří mu poskytovali první pomoc až do příjezdu zdravotníků.
Podezřelou pak zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním centru Quadrio.