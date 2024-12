Policie uzavřela náměstí Míru. Místo bomby našla prázdný futrál na housle

Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Richard Hrdina. Dodal, že jeden z podezřelých předmětů je na křižovatce s Italskou ulicí, k němu zamířil pyrotechnik jako první a vyhodnotil ho jen jako prázdný futrál na housle.

Hned na to dostali policisté oznámení o druhém podezřelém předmětu, který byl pohozen u vstupu do metra. Podle Hrdiny se jednalo o prázdný obal. „Policisté evakuovali blízkou restauraci a školu a v současné chvíli se vše vrací do normálu,“ uvedl mluvčí.

Autobus na lince 135 jel v obou směrech odklonem, ve směru na Florenc vynechává zastávku Římská.