Schizofrenický vrah opět utekl z Bohnic, tentokrát ho chytili při krádeži

  17:42
Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z vycházky. Podle dřívějších informací má na svědomí vraždu u Kyjského rybníka a také napadení ženy s kočárkem sekerou v Hostavicích.
Kostel sv. Václava v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Ilustrační foto | foto: Lukáš Bíba, MF DNES

Policie vyhlásila pátrání krátce po 17. hodině, ale tentokrát se podařilo muže zadržet velmi rychle.

„Kradl v supermarketu v Čakovicích kde ho ochranka přistihla při krádeži,“ potvrdil pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Schizofrenického vraha pouštěla léčebna na vycházky pravidelně, testovala ho

Schizofrenický muž, který byl v minulosti uznán nepříčetným kvůli sérii násilných útoků a vraždě v Praze, byl umístěn do ochranné léčby v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Léčebna jej však opakovaně pouštěla na vycházky mimo areál, protože podle svých vyjádření testovala, zda je pacient schopný samostatného života ve společnosti.

Nemocnice uvedla, že „ochranná léčba u něj plní svůj účel“ a že muž byl „zaléčený, spolupracující a v posledních měsících absolvoval vycházky bez problémů“. Cílem vycházek podle zařízení bylo ověřit stabilitu psychického stavu pacienta mimo nemocniční prostředí.

Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se léčebna

Muž, který loni v lednu napadl v Kunratickém lese dva lidi, zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích a přiznal se i k vraždě u Kyjského rybníka, se však z vycházky před 14 dny nevrátil. Policie varovala, že po třech dnech mu přestanou působit léky a může být nebezpečný.

Po rozsáhlém pátrání se ho podařilo minulou sobotu dopadnout u nádraží. Podle nemocnice ale lidem od pacienta nic nehrozilo, protože se dlouhodobě nejevil jako nebezpečný sobě ani okolí.

