V Praze vzniknou místnosti pro závislé, drogy budou moci aplikovat pod dozorem

Ještě v letošním roce by měly vzniknout takzvané mobilní aplikační místnosti. Do nich by si závislý mohl zajít, aby si v soukromí a pod dohledem dal svoji drogu a dostal i čisté náčiní.

Službu tohoto typu už rok a půl provozuje v Brně společnost Podané ruce v podobě speciální sanitky. Přivezla ji ukázat do hlavního města. „Je to taková mobilní ošetřovna, která nabízí bezpečný, čistý prostor pro zejména injekční aplikaci,“ popisuje ředitel společnosti Podané ruce Viktor Mravčík.

Sporná legalita

O vzniku aplikačních místností se v Praze, respektive v celém Česku mluví už asi tři desetiletí. Jejich zastánci jsou zejména odborníci z řad adiktologů a nízkoprahových služeb, kteří se odkazují na jiné evropské metropole, kde tato služba dlouhodobě funguje.

V Česku je asi 55 tisíc problémových uživatelů drog, z toho zhruba polovina v hlavním městě. Více než třetina je tu závislá na opiátech, které si aplikují až čtyřikrát denně. V Praze by tak podle odhadů mohlo docházet až k pěti milionům aplikací drog ročně.

„Tyto aplikace probíhají různě ve veřejném prostoru – v parcích, na ulici, prostě kdekoliv. Aplikační místnosti by pomohly nejen dostat tento jev mimo zraky lidí, ale také by odborný personál mohl zakročit v případě, že se něco stane. Zvlášť nyní, když se zde objevují nové silné drogy a užívání těchto látek už ve dvou případech skončilo smrtí,“ vysvětluje předseda magistrátní protidrogové komise a bývalý primátor Pavel Bém (ODS).

Podotýká také, že je dlouhá léta služba vnímána nesprávně jako podpora narkomanie, přitom jde především o ochranu veřejného zdraví a pořádku.

Kromě odpůrců narážejí aplikační místnosti také na trestněprávní spor o to, zda uživatelé drog porušují využíváním těchto služeb zákon tím, že drogy vůbec mají.

„Máme právní analýzu, která říká, že malé množství drogy je takzvaná spotřební držba. A ta je na úrovni užívání, což u nás trestné není,“ sděluje Mravčík. Dodává, že zejména policie na to takto nepohlíží, a tak je potřeba věc řešit systematicky.

Novela trestního zákoníku řešící šest otázek spojených s drogovou kriminalitou vstoupí zanedlouho do závěrečného, třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Jde například o návrh na snížení některých trestů spojených s nakládáním s drogami, zvýšení množství konopí, které lze přechovávat, a právě dekriminalizaci aplikačních místností.

„Mělo by to mít řadu podmínek. Například by nesmělo jít o prvouživatele. Výjimka ze zákazu držení by se měla vztahovat jen čistě na okolí té služby,“ informuje poslankyně Renáta Zajíčkova (ODS), která je jedna z předkladatelek návrhu. „Výsledek si netroufnu předvídat. Vím, že těch hlasů, které jsou proti, je docela dost, zkusím ostatní přesvědčit,“ dodává.

Ještě letos

Umožnění vzniku aplikačních místností je momentálně součástí tisku, který by měli v blízké době schvalovat pražští radní. Kromě toho je v něm také návrh na zřízení tří nových kontaktních center pro drogově závislé, která v Praze nyní kriticky chybí.

Jejich vznik však naráží na odpor městských částí, v nichž mají být umístěná. Třeba Praha 1 zcela odmítá centrum ve vestibulu stanice metra Můstek. Praha 7 má pro souhlas se zařízením u holešovických nádraží několik podmínek a Praha 9 chce vybrat vlastní lokalitu místo navrhovaného okolí stanice metra Českomoravská.

Bém však věří, že se služby podaří rozšířit. „Rada by to měla projednat do prázdnin. Na vzniku center existuje politická shoda,“ předestírá. Mobilní aplikační místnost by podle něj měla vzniknout ještě letos, stejně jako většina center. Jen v případě vestibulu pod Jungmannovým náměstím podle něj příprava může trvat ještě rok.