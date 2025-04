Město roste jako Otesánek. Praha aktualizovala podklady pro rozvoj

Klíčové dokumenty, které zpracoval Institut plánování a rozvoje (IPR), poslouží pro plánování a rozvoj metropole. Dokument stvrdilo pražské zastupitelstvo.

Každý rok se do Prahy přistěhuje přibližně o 10–15 tisíc lidí víc, než se odstěhuje. To vyvolává mimo jiné tlak na dostupné bydlení, které dlouhodobě představuje nedostatkovou položku.

Ovšem i masivní bytová výstavba může přinést problémy, koncentrace populace především v Praze a dalších velkých městech není podle expertů řešením.

„Pokud by opravdu vznikalo ve velkých centrech Česka 25 tisíc bytů, vylidníme venkov. Už teď v Praze na čtyři obyvatele máme tzv. jednoho dlouhodobě přítomného,“ upozornil radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) na nedávném Summitu dostupného bydlení.

Raději nevylidňovat

Vylidnění může mít závažný dopad i pro fungování oblasti za hranicí metropole. „Nemůžeme vylidnit 80 procent českého venkova. Nechceme-li dopadnout jako Španělsko či Itálie, kde se dnes prodávají prázdné nemovitosti v rozlehlých oblastech za jedno euro,“ varuje Pavel Drahovzal, předseda Svazu měst a obcí.

Řešením je podle odborníků důraz na mobilitu i využívání možností moderních technologií. „Doba, kdy lidé museli v šest vstávat a jít pracovat do Kolbenky, je pryč,“ tvrdí předseda České komory architektů a někdejší primátor Jan Kasl.

Upozorňuje tak na možnost práce z domova. Docházka do kanceláří je podle průzkumů stále o 30–35 procent nižší než před pandemií. Přesto řada firem stále váhá s nastavením jasných pravidel pro hybridní práci.

„Důvěra a flexibilita jsou přitom klíčem k efektivitě. Důležité je pochopit, že práce není místo, ale činnost. Kdo toto pravidlo přijme, bude mít navrch,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Ze zmíněných analýz IPR také plyne, že Praha ze zákona odvádí velkou část daňových příjmů do přerozdělení. Ovšem nedostává zpět tolik, aby to pokrylo náklady metropole.

Počet obyvatel se totiž navyšuje i o dojíždějící za prací a do škol, což je zhruba 250–400 tisíc osob. Lidé jezdí do metropole i za službami a navíc Praha představuje cíl statisíců turistů – také to limituje investiční možnosti města

Aktualizovaná data ÚAP potvrzují i to, že Praha výrazně prorůstá se Středočeským krajem. Například mezi lety 1998 a 2008 narostl počet cest mezi hlavním městem a středními Čechami o 119 procent. V letech 2014/2015 tento počet opět narostl, a to o 25 procent.

„Potvrzuje se, že Praha a Středočeský kraj jsou propojený organismus, který je nutné řešit společně. V Praze se také vytvoří čtvrtina hrubého domácího produktu České republiky a pracuje tu každý sedmý zaměstnaný v Česku,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Město v plánech

V Praze se lidé zpravidla pohybují hromadnou dopravou. Také to představuje jeden z výstupů analýzy. MHD zajišťuje 46 procent cest městem. Ve 23 procentech lidé využívají auta, ve 30 procentech chodí pěšky anebo jezdí na kole.

Pro srovnání: před šedesáti lety v 60,7 procenta případů Pražané užívali pro své cesty městskou hromadnou dopravu, osobní auta sloužila jen ve 4,5 procenta případů. Ostatní lidé chodili pěšky. Na krátké vzdálenosti do 500 metrů chůzi využívalo k přesunu dokonce 83 procent populace.

Analýza se kromě dopravy týká i veřejné vybavenosti, životního prostředí a dalších sfér. Podle zákona slouží ÚAP jako odborný podklad pro rozhodování v území a pro tvorbu všech důležitých dokumentů při plánování města.

A zároveň jde o nástroj pro monitoring a hodnocení územního rozvoje Prahy. Dokument umožňuje sledovat dlouhodobé trendy.

„Je důležité, aby město plánovalo svůj rozvoj na základě aktuálních a analyticky podložených informací. I nadále se ukazuje, že průměrná doba povolovacích procesů u složitějších akcí je mnohonásobně delší než kdekoli jinde v Evropě,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.