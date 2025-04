Dopravní podnik prošetřil nešťastný případ spěchající cestující, která v neděli odpoledne vběhla do soupravy metra na poslední chvíli, zatímco její pes na vodítku nastoupit nestihl, což ho stálo život.

Závěr je takový, že strojvedoucí nemohl psa vidět, za jeho usmrcení může sama majitelka, která porušila přepravní podmínky PID.

Žena s batohem, kufrem a malým psíkem na dlouhém vodítku byla na cestě k označníkům jízdenek ve stanici Černý Most, když se zde stojící souprava metra již chystala k odjezdu.

„Pejsek šel vedle cestující, ovšem cestou ho zaujal nějaký odhozený ubrousek. Žena spěchala dál, vodítkem po chvilce pejska strhla, a tak pokračoval za ní, ovšem na rozdíl od majitelky stihl dojít zhruba na bezpečnostní čáru, když se dveře zavřely a vlak se následně rozjel,“ popsal nešťastnou událost vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

„Událost jsme důkladně prošetřili jak z kamerových záznamů, tak i místním šetřením včetně výhledových podmínek z vlaku. Je nám líto, co se s pejskem stalo, ale k pochybení strojvedoucího nedošlo,“ uvedl.

Svědci prý bušili

Žena nastoupila druhými dveřmi do prvního vagonu. Tím měl cestovat také svědek incidentu, který následné dění popsal na sociální síti.

Na kabinu strojvedoucího začal údajně zevnitř ještě před rozjezdem metra bušit, zatímco jiný cestující klepal na strojvedoucího i zvenčí. Podle něj někdo ve vagonu stiskl nouzovou signalizaci. Strojvedoucí jen rozhlasem oznámil, že situaci zaregistroval a vyřeší ji v příští stanici.

Podle advokáta Petra Suchomela, na kterého se redakce MF DNES obrátila pro názor na situaci, je klíčové, co vše řidič v okamžiku uvedení soupravy do pohybu věděl, měl a mohl vědět.

„Jednotliví účastníci budou dění na místě interpretovat různě. Podstatné je prostudovat kamerové záznamy a další potenciální důkazy,“ uvedl.

Pokud by se podle něj během šetření potvrdilo, že řidič o psovi ve dveřích věděl, a přesto se rozjel, pak psa úmyslně usmrtil.

„Za úmyslné utýrání zvířete k smrti hrozí dva až šest let odnětí svobody,“ upozornil Suchomel. „Pokud by řidič o pejskovi nevěděl, ale byla pravda, že z vícero stran zaznamenal, že ho lidé upozorňují na rizikovou situaci, například bušením na dveře z více stran, mačkáním alarmu, a přesto se rozjel, pak by situace mohla být paradoxně vyhodnocena ještě závažněji, neboť v ohrožení mohl být teoreticky i lidský život,“ konstatoval advokát.

Chybu strojvedoucího podnik odmítá

Šetření dopravního podniku však chybu strojvedoucího neprokázalo.

„Na rozjíždějící se vlak na nástupišti mával jeden cestující, který se snažil doběhnout až ke kabině strojvedoucího. V žádném případě nikdo na vlak ani strojvedoucího zvenčí nebouchal, jak tvrdí údajný svědek,“ reagoval Šabík s tím, že podle grafikonu zaznamenávajícího všechny signály soupravy, cestující ve vlaku zmáčkli tlačítko signalizace strojvedoucímu až 15 vteřin po rozjezdu.

Signalizace v metru ● Když cestující v soupravě dají signalizaci strojvedoucímu za jízdy, tak musí jet dál a oznámit, že situaci bude řešit v následující stanici. ● Při stisknutí signalizace ve stojící soupravě se deaktivuje možnost rozjezdu. ● Přepravní podmínky PID stanoví zákaz nástupu i výstupu při rozsvícení červené návěsti a hlasové výzvě.

„Tedy v době, kdy vlak už byl celou svou délkou v tunelu a jeho zadní část už byla od nejbližšího bodu nástupiště vzdálena asi 50 metrů. Pokud by cestující stihli tlačítko zmáčknout ještě před rozjezdem, vlak by stanici neopustil,“ doplnil Šabík s tím, že žena, stejně jako denně mnoho dalších cestujících, porušila Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy, podle kterých není kvůli bezpečnosti dovoleno nastupovat do vozu, kterému svítí výstražná světla.

Podotkl také, že bouchání na dveře strojvedoucího je běžný kolorit některých cestujících, zejména pod vlivem alkoholu, tedy na něj strojvedoucí nedbá.

Ten dle Šabíka před rozjezdem ve zpětném zrcátku zkontroloval, jestli cestující dokončili nástup a výstup a jestli se bezpečně zavřely dveře.

„Kvůli úhlu u prvních třech dveří prvního vagonu strojvedoucí vidí zhruba horní dvě třetiny dveří, bezpečně tedy uvidí člověka, ale bohužel ne, co je na podlaze,“ konstatoval Šabík. Podnik se dosud věnoval šetření případu, škodu zatím vyčíslenou nemá.