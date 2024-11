Ražba tunelů linky D je hotová. Podívali jsme se do útrob nové části metra

Stanice bude přestupní na současnou „céčkovou“ trasu a měří skoro 400 metrů čtverečních. Půjde o největší jednolodní stanici metra, to znamená, že je tvořená jako jeden ničím nepodpíraný podzemní prostor. První takovou stanicí byly Kobylisy, oproti Pankráci D jsou ale svojí rozlohou poloviční.

„Stanice bude vysoká 20 metrů. Co tu dnes vidíme, je zhruba polovina, když si totéž představíte ještě pod sebou, dostanete představu výšky celé stanice, bude obrovská,“ předesílá Štefan Ivor, hlavní stavbyvedoucí pro ražby stanice Pankrác D společnosti Subterra, která je jedním z projektových dodavatelů Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Tunel razí po částech

Nová stanice se razí po částech, na takzvané dílčí výruby. Nejdříve dělníci vyrubou horní část tunelu, pak prostřední a následně obě propojí a pokračují spodní částí. „Vrchním částem se říká kalota, pod tím je opěří a naspodu dno. Aktuálně razíme opěří,“ upřesňuje Ivor a dodává, že je nutné dorazit spodní části a celý střed, aby stanice byla vyražená celá.

„Tím, že je budoucí stanice profilově tak velká, nedá se samozřejmě razit najednou jako jeden tunel. A to i pro složitost geologického prostředí, které se tu nachází,“ přibližuje Ivor.

Nejdříve trhavina, pak bagr

Když se do budoucí stanice sfárá, člověk se ocitá v labyrintu tunelů a jen těžko by se bez odborného doprovodu zorientoval. I tady dole je těžká technika, malý bagr právě rýpe do černé sypké stěny, která tvoří prostřední část tunelu. Nad bagrem je už vyhloubená část horní klenby s vybetonovanou podlahou, právě tyto obě části musí dělníci opatrně propojit.

„Bagr je malý, aby to betonové napojení nepoškodil, jinak používáme větší bagr, který je silnější,“ říká Ivor. Zpočátku se však používá trhavina. „Vrtacím strojem děláme i vrty na odpal, odstřelí se to, odtěží, dočistí a zajistí,“ přibližuje Ivor. Upozorňuje také na geologii, kterou bagr čistí. Ta je vidět jen nyní, čelba se totiž zastříkává betonem kvůli bezpečnosti.

„Stanice probíhá přes kosovské břidlice, litenské břidlice a diabázy. Ty jsou strašně tvrdé. Břidlice se liší geotechnickými vlastnostmi, kosovské jsou geotechnicky nejhorší, litenské jsou relativně slušné,“ popisuje stavbyvedoucí. Na stěně jsou patrné i bílé žíly. Jde podle Ivora o chemické injektáže, které se tu hojně používají. „Tím, že je stanice velká, razí se ve složitém prostředí, máme nad sebou zástavbu, tak se tím vrstvy zpevňují. A také se tím minimalizuje průsak vody,“ podotkl.

Budoucí eskalátor

Tunel pokračuje k obratovému tunelu, který byl vyhloubený už v minulosti. Jedna slepá ulička vede šikmo vzhůru. Jde o budoucí eskalátory, prostor na ně vyhloubili už dříve. „Mysleli na něj při výstavbě domu Gemini nad námi a my jsme se k němu prorazili zespoda,“ vypráví Petr Chamra, vedoucí útvaru koordinace stavby.

Doplňuje, že ražba byla velmi specifická, protože standardně se takové eskalátory razí z vrchu, ale teď to nešlo, protože je tam dům. „Bylo nutné tady zhotovit na míru speciální zdvihací plošinu, která jezdila po kolejnicích upevněných ve dně toho výrubu, na ní byla veškerá mechanizace, která krok po kroku realizovala tenhle tunel směrem dovrchu, až jsme se dorazili k té čelní stěně, která tam byla nachystaná,“ dodal.

Provizorní štola, vyhloubená právě kvůli ražbě eskalátorů, vede oklikou na konec stanice, kde se finišuje. Stěny pokrývá žlutá plachta. Tady je už kompletně spodní klenba, izolace i betonové ostění, dělá se izolace vrchní klenby, ta má žlutou barvu.

„Izoluje se to pomocí PVC fólie s reflexní žlutou vrstvou. Ta se při poškození během prací probarví černě, a tím nám pomáhá identifikovat poškození v rámci výstavby, abychom ho opravili před zabetonováním, jinak by hrozil průsak,“ uzavřel Chamra.