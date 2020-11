Vizualizace ukazuje modernizaci Masarykova nádraží ve skromnější podobě

Odvážný projekt nové čtvrti na Masarykově nádraží vychází z dílny architektky Zahy Hadid. Podle jejího návrhu se ale postaví jediná z osmi plánovaných budov, a to v ulici Na Florenci naproti Florentinu.



Investiční skupina Penta se rozhodla přepracovat velkou část projektu. O konkrétní podobě rozhodne soutěž, kterou vyhlásí ještě letos.

Nejvíce viditelným prvkem plánované proměny Masarykova nádraží bude vznik parkové platformy nad přístřešky nástupišť. Podle videa, které zveřejnila Správa železnic, bude mít plocha nejen estetickou funkci, vytvoří potřebné pěší propojení Opletalovy ulice s ulicí Na Florenci.

Samostatná rampa z této plochy bude směřovat do křižovatky U Bulhara. Parková platforma zároveň umožní přístup na jednotlivá nástupiště pomocí schodišť, eskalátorů a bezbariérově výtahem. Další dvojice eskalátorů bude směřovat do Opletalovy ulice a do ulice Na Florenci.



Zatímco východní část nádraží je propojena s trasou metra B a tramvajovými linkami, v západní části umístěná platforma vytvoří novou pěší vazbu na trasu metra C a autobusové nádraží Florenc.

Nádraží také získá nová nástupiště, přístřešky i mobiliář. Úpravou projde i železniční svršek, díky čemuž se zvýší rychlost vlaků ve směru na Libeň až na 100 km v hodině. V obvodu Hrabovka vznikne mezi odstavnými kolejemi pracovní plocha, která bude sloužit pro úklid a provozní ošetření souprav.



„Aktuálně je přestavba v přípravě, samotnou realizaci předpokládáme v období 2022-2026,“ uvedla Nela Friebová ze Správy železnic.

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží má klíčový význam pro postupné zdvoukolejnění jednotlivých úseků trati Praha-Kladno a novostavbu odbočky na letiště.

Projekt počítá se zvýšením počtu kolejí ze sedmi na devět, díky tomu by měly vlaky do Kladna jezdit v intervalu 15 minut a na letiště každých 10 minut.