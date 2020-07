Ruzyně ukazuje své zákulisí. Lidé mohou prozkoumat kokpit i kuchyň letušek

„Letecký provoz se sice obnovuje, vytíženost letiště ale stále není na původní úrovni a díky tomu bylo vůbec možné něco takového uspořádat. Máme unikátní možnost otevřít pro veřejnost plochu, po které se jinak běžně pohybují letadla. Nejspíš se už nikdy něco takového nebude opakovat, tento rok je opravdu výjimečný,“ vysvětluje mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Po celé prázdniny od pátku do neděle se na Letišti Václava Havla koná akce Runway Park. Kvůli ní mezi zastávkami městských autobusů, které běžně na letiště směřují, přibyla jedna nová – Runway Park, která je mezi stanicemi Na Padesátníku a U Hangáru.

Oproti minulým rokům je na letišti v souvislosti se slabším provozem také více nevyužité techniky a některé kusy teď slouží jako exponáty Runway Parku. Na otázky zvědavců odpovídá obsluha strojů. Kromě zábavy a poučení možná akce pomůže zpopularizovat letectví a nalákat alespoň část cestujících zpátky.



Auto s pátým kolem

K vidění je v Runway Parku kromě zmíněného letadla Airbus A319 také veškerá technika, která pomáhá zajišťovat běžný provoz, i ta, o jejíž existenci většina návštěvníků neměla ani tušení.



I když osobní automobil Saab 9-5 působí až na oranžový majáček na střeše jako běžný civilní vůz, ve skutečnosti se jedná o Sarsys Friction Tester (SFT). Na první pohled ani není vidět, že automobil má ještě jedno, páté kolo a nejedná se o rezervu – diagnostika pomáhá vyhodnotit, jestli je provoz bezpečný, i když je letištní plocha částečně pokryta ledem a sněhem či gumou z pneumatik přistávajících strojů.



Své vybavení také odhalují letištní hasiči. „Lidé si často pletou kvůli hydraulickému ramenu s tryskou hasičské auto se strojem, který na letadla rozprašuje rozmrazovací směs,“ popisuje jeden z hasičů, který je připravený na místě odpovídat na otázky návštěvníků a malé děti ochotně usazuje za volant zmíněného hasičského speciálu. Od monstra, které by se na běžnou silnici ani nevešlo, míří nejmenší k ploše se šlapacími autíčky – na všechny aktivity je přitom dostatek místa, jsme přece na letišti.



O kousek dál je malý stánek se stolkem, na kterém jsou vyskládané například nože a mačky, které mají běžně sloužit horolezcům. Vedle nich je zásobník, ze kterého vykukují patrony. „Je to ale jen maskovaný zapalovač. Pro cestující samozřejmě platí, že na palubu letadel nesmějí s ostrými předměty a nesmějí mít u sebe ani plyn do zapalovače či malého vařiče,“ říká Jan Husník, který je na letišti lektorem bezpečnostních školení a ukazuje všemožné předměty, které byly zabaveny cestujícím při bezpečnostní kontrole.

„Některé věci připadají cestujícím jako běžné předměty každodenní potřeby, ale ve skutečnosti to tak není. A tím, že má zapalovač tvar granátu či patrony, by mohl na palubě evokovat, že je někdo ozbrojený, a vznikla by panika,“ vysvětluje nutnou přísnost personálu Husník.

Ve sbírce zabavených předmětů překvapí i na první pohled běžná baterka na svícení. „Ve skutečnosti je to svítilna spojená s paralyzérem. Další teaser je maskovaný v podobě mobilního telefonu,“ popisuje letištní lektor. Nejen tyto nebezpečné předměty, které se na první pohled tváří jako něco jiného, než čím ve skutečnosti jsou, nutí letištní pracovníky k velké opatrnosti.

Možná právě proto, že je výstavka nebezpečných a nevhodných předmětů právě na cestě k Airbusu A319, pokládají návštěvníci letounu personálu ČSA otázky na bezpečnost. Jedna z těch častějších bývá, kolik vydrží dveře oddělující kabinu pilota od prostoru pro cestující.

Návštěvníky zajímají i naše kuchyňky

„Lidé se nás hodně ptají na zabezpečení přístupu do kokpitu a zajímá je, jak se nafukují evakuační skluzavky. Často přicházejí i ti, kteří ještě nikdy neletěli, a zvědavě nakukují také do našich kuchyněk, i když zrovna v nich nic moc zajímavého k vidění není,“ popisuje Ida Beránková, která mezi letuškami ČSA působí na pozici vedoucí kabiny. Podle ní si návštěvníci také rádi zkoušejí sezení ve sklápěcích sedačkách pro palubní personál – i když kolem nich cestující za běžného provozu procházejí, právě Runway Park patří mezi výjimečné příležitosti, při kterých je možné si tato sedadla otestovat.

Prakticky vůbec nemohou běžní cestující zblízka vidět celou baterii pluhů a dalších strojů pro odklízení sněhu a náledí včetně obrovských fréz nebo zařízení pro odfoukávání zbytků sněhu z ranveje. Ukázky této techniky se během letních víkendů neproměňují, ale každý týden je obohatí jiná tematická akce.

Každý týden zvláštní program

Od 24. do 26. července bude na programu Víkend ze zdravotníky s prezentací práce nemocnic a záchranářského vybavení.

Od 31. července do 1. srpna bude na řadě Dopravní víkend s ukázkami možností dopravy všeho druhu.

Od 7. do 9. srpna budou k lákadlům patřit autoveterány i další vozidla. Aviatický víkend od 14. do 16. srpna bude mimo jiné připomínat letce z RAF.