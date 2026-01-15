Na zimní údržbu jsou městské části Prahy často samy. Jak na odškodné za úraz?

Ale ne všechny chodníky a silnice ve správě TSK jsou zároveň v jejím plánu zimní údržby. „Zimní údržbu TSK neprovádí na místních komunikacích a chodnících s malým dopravním významem,“ uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.
Z mapy zimní údržby vozovek a chodníků na webu TSK vyplývá, že úklid chodníku správce vynechává například v ulici Dejvická před divadlem Semafor v Praze 6 až na Hradčanskou a také v ulici Kafkova před dejvickou poštou. Podobných míst je ale po celé Praze mnoho.
Mluvčí radnic oslovení iDNES.cz potvrdili, že některé vyčleněné úseky místních komunikací z údržby však zahrnují řadu frekventovaných a vytížených tras.
„Navíc se u řady ulic uklízí pouze jedna strana chodníku, a to bez ohledu na to, zda se v této ulici uklízí i vozovka, či nikoliv. Tento z našeho pohledu špatně zvolený systém úklidu, přináší komplikace a zejména stížnosti ze strany občanů,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
Tam, kde TSK úklid v zimě vůbec neprovádí, ho zajišťují jednotlivé městské části. Radnice na to však nemají technické vybavení ani finanční prostředky. Podle Zemana je pro městské části úklid mnohem složitější než pro město, pro které komunikace udržuje TSK.
„Nemáme vozový park, žádná radnice nevlastní sypače,“ upozornil mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
Zdejší starosta je podle svých slov s TSK neustále v kontaktu. „Důrazně na ně apeluji, aby probíhala důsledná údržba – zejména posyp a zajištění schůdnosti pěších komunikací, které spadají do správy TSK,“ sdělil Ondřej Gros (ODS) a práci silničářů ohodnotil známkou 2 až 3.
I z Prahy 3 zaznělo přání, aby se TSK více o ulice starala. „Každoročně vyvoláváme jednání s TSK o rozsahu ploch zimní údržby a požadujeme jejich navýšení. V lokalitách, kde nejčastěji z podnětu místních obyvatel registrujeme až kalamitní stav, se snažíme situaci řešit operativně s pomocí naší obecní společnosti Čistá trojka,“ řekl mluvčí městské části Petr Habáň.
Odškodné není samozřejmé
Pro velké množství zcela neudržovaných komunikací patřících městu má Zeman vysvětlení. „V souladu s platnou legislativou TSK vyřadilo zcela ze zimní údržby desítky chodníků i vozovek, a to především z důvodu případné odpovědnosti za škodu, kterou by jinak v případě úrazu hlavní město neslo,“ uvedl svou domněnku Zeman.
Pokud chodec upadne na námraze v ulici, která je v zimním plánu údržby TSK, může po ní žádat odškodné. V případě úrazu na ulici vyjmuté z údržby takové právo nemá. „Tam se musí obrátit na vlastníka komunikace, například na magistrát,“ potvrdila Naďa Polanová, vedoucí oddělení marketingu TSK.
O náhradu škody za úraz způsobený v zimě na chodníku ve správě TSK se loni přihlásilo 11 lidí, nikdo ale peníze nedostal.
„Odškodnění nebylo proplaceno ani v jednom případě, protože byl úklid chodníku v dané lokalitě proveden řádně a včas, tedy v souladu s Plánem zimní údržby komunikací, který schvaluje Rada hlavního města Prahy. Nevznikla tedy odpovědnost TSK za úraz, neboť TSK jako správce komunikace či chodníku neporušila svoji povinnost dle zmíněného plánu,“ uvedla Polanová s tím, že odpovědnost za úraz by nastala v případě, že by chodník v dané lokalitě nebyl uklizen dle plánu.
Enormní množství úrazů, které s sebou přinesl „ledový“ začátek týdne, zřejmě přinese i nové formuláře zaslané správci pražských komunikací s žádostí o bolestné. Nárok na něj není automatický, proto je důležité, aby zraněný chodec duchapřítomně opatřil potřebné důkazy.
„V žádosti musí uvést datum a čas úrazu, místo úrazu, popis, jak k úrazu došlo, přiložit lékařskou zprávu o ošetření úrazu, dále je vhodné pořídit fotodokumentaci z místa úrazu, je-li to vzhledem k okolnostem možné, případně si zajistit svědka, a pořídit fotografii obuvi,“ vyjmenovala Polanová.