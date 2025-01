Žižkovský klub ukrajinských rváčů skončil, nahradí ho ubytovna nebo byty

„Rád bych vás informoval o úspěšném prodeji činžovního domu na adrese Řehořova 30. Jistě vás potěší, že z domu již zmizel klub, který byl ostudou této ulice a zdrojem mnoha nepříjemností,“ píše realitní makléř Jan Halíř, který původnímu majiteli prodej činžáku neveřejnou formou zprostředkoval.

Už žádná divočina

„Je to tak, nájemník klubu skončil, klub je zavřený a bude zrušený, už tam nebude žádná takováhle divočina,“ potvrdil redakci MF DNES Halíř. Podle jeho slov ho koupili provozovatelé firmy Erasmus in Prague a budou ho provozovat jako ubytování. „Dělají to na dobré úrovni, už tam nebude žádná neplecha,“ věří Halíř.

Ukrajinští hosté víkendového klubu Orion v Řehořově 30 dlouhá léta obtěžovali místní obyvatele svým neohleduplným chováním, kdy po nocích před klubem pořvávali, rvali se a znečišťovali ulici. Lidé nejen nemohli spát, ale také se báli vycházet, ráno se pak brodili ve střepech i lidských výkalech.

18. listopadu 2024

Ukončil to sám

Radnice Prahy 3 nedovedla problém trvale vyřešit, za což ji místní obyvatelé kritizovali. Sami loni na podzim převzali iniciativu a založili Petici Za šťastnou a veselou Řehořku, kterou do dnešního dne podepsalo 400 Žižkovanů.

Loni hygienici vyměřili bývalému majiteli domu statisícovou pokutu za nadměrný hluk uvnitř domu a v listopadu proběhly v zařízení celní i policejní razie. Nakonec se v prosinci změnil nájemce podniku a ten přejmenoval z Orionu na Sféru. Ta už otevřela jen párkrát, nyní by už její provoz měl být minulostí.

Nyní už bývalý majitel domu podle makléře neuvedl žádný konkrétní důvod k přání dům prodat.

Lidé se vyspí

„Je to pro mě výborná zpráva, že ve svých šedesáti letech nemusím řešit prodej a stěhování, v této ulici jsem zabydlený od svých třiceti,“ raduje se Sergo Matkava, který už nevěřil, že by se některý víkend ještě v klidu vyspal. Kvůli hluku hostů klubu začal dokonce užívat léky na spaní. Někteří lidé se z Řehořovy právě v důsledku pravidelnému rušení nočního klidu již v minulosti odstěhovali.

„Nájemce klubu už nechtěl pokračovat, vadily mu ty časté policejní razie, my jsme tam ten klub také už nechtěli, tak jsme se domluvili, že v novém roce už neotevře, byla to všestranná dohoda, přispěl k ní i starosta městské části Michal Vronský,“ komentuje zakladatel Erasmu in Prague, Vojtěch Růžek, který ještě nemá úplně jasno, zda z problémového podniku bude ubytovna či byty. Dům podle svých slov koupil už kolem poloviny prosince.