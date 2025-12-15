Hasiči a policie zasahují v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu ulici

Podle informací pražské policie přijaly bezpečnostní složky oznámení o situaci krátce po osmé hodině večer.
Incident se stal v lokalitě, kde se v té době konal vánoční koncert skupiny Lucie pořádaný pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, informovala z místa redaktorka iDNES.cz. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Sosny ale akce pořádaná ve Foru Karlín právě končila a nebylo nutné přistoupit k evakuaci návštěvníků.
Policie po příjezdu na místo kompletně uzavřela Pernerovu ulici, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro zásah. „Zároveň byli o situaci informováni pracovníci plynárenské pohotovosti, kteří převzali řešení technické části události a provádějí nezbytná opatření k zajištění místa,“ uvedl krátce po 21. hodině policejní mluvčí Richard Hrdina.
