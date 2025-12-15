Hasiči a policie zasahují v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu ulici

  21:34,  aktualizováno  21:46
Hasiči v pondělí večer vyjeli do Pernerovy ulice v pražském Karlíně kvůli možnému úniku plynu v prostoru u garáží nedaleko Fora Karlín. Na místo vyrazili i policisté. Oblast preventivně uzavřeli.
Hasiči a policie zasahovali v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu...
Dalších 9 fotografií v galerii

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podle informací pražské policie přijaly bezpečnostní složky oznámení o situaci krátce po osmé hodině večer.

Incident se stal v lokalitě, kde se v té době konal vánoční koncert skupiny Lucie pořádaný pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, informovala z místa redaktorka iDNES.cz. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Sosny ale akce pořádaná ve Foru Karlín právě končila a nebylo nutné přistoupit k evakuaci návštěvníků.

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Policie po příjezdu na místo kompletně uzavřela Pernerovu ulici, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro zásah. „Zároveň byli o situaci informováni pracovníci plynárenské pohotovosti, kteří převzali řešení technické části události a provádějí nezbytná opatření k zajištění místa,“ uvedl krátce po 21. hodině policejní mluvčí Richard Hrdina.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: