Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

„Neplať víc, než musíš“ je heslo informační kampaně, kterou připravil ROPID, regionální operátor pražské integrované dopravy.
Nový tarif začne platit hned prvního ledna. Zvednou se ceny jednotlivých jízdenek v Praze a vnějších pásmech i ceny dlouhodobých kupónů. Ceny kupónů pro cestování po Praze zůstanou beze změny.
„Nově bude zvýhodněn nákup jízdních dokladů prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka a elektronických předplatních kuponů pro vnější pásma přes e-shop. Další zásadní změnou bude to, že území Hlavního města Prahy bude počítáno jako 3 tarifní pásma, což zmírní dopady zdražení u přeshraničních cest mezi Prahou a Středočeským krajem,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.
Nový tarif přináší i několik úprav ve vlakové dopravě a zvýšení přirážek za jízdu bez platného jízdního dokladu
Detailní informace o cenách najdou cestující přímo na speciální webové stránce.
Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu
Součástí informační kampaně je také tištěná brožura s přehledem všech změn, která bude během prosince k dispozici v infocentrech, na prodejních místech dopravců PID, u řidičů autobusů i na dalších kontaktních místech s veřejností.
Plakáty s motivem kampaně a QR kódem na detailní informace budou umístěny v tramvajích, trolejbusech, autobusech, ve stanicích metra i na zastávkách veřejné dopravy. K vidění také bude série krátkých návodů na sociálních sítích, které cestujícím jednoduchou formou krok za krokem ukážou, jak aplikaci PID Lítačka používat.
Kolik budou stát kupony na MHD v Praze v roce 2026
„Ke zdražení jízdného přistupujeme po důkladné analýze rostoucích nákladů na provoz veřejné dopravy. Zároveň chceme být féroví vůči cestujícím – proto zavádíme systém, který zvýhodňuje elektronický nákup jízdenek, protože je pro veřejné rozpočty nejlevnější. Kdo bude využívat PID Lítačku, zaplatí méně,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Středočeského kraje.
Nové ceny jízdného (výběr):
Praha:
Středočeský kraj: