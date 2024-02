Když vás v MHD bude někdo obtěžovat, řekněte to řidiči, radí policie

„Nastupovala jsem do autobusu číslo 177, a jelikož pán je už známá tvář, hned jsem zbystřila,“ líčí nedávný zážitek Lucie H. z pražských Hájů. „Stál nalepený na jednu paní ve středním věku a po chvíli se o ni začal i otírat,“ dodává s tím, že v tu chvíli sebou žena škubla ve snaze jej setřást. Přihlížející cestující poté dotyčného muže napomenul, na což ale nijak nereagoval.

Podle vyjádření jiné ženy cestující stejným spojem, ale v jiný den, měl pravděpodobně stejný muž stát přitisknut k její spolužačce. „Chudák seděla v uličce, když za námi pán přišel a postavil se těsně nad ni,“ vypráví studentka z Prahy 4 s tím, že autobus byl přitom téměř prázdný.

„Spolužačka se nezmohla na nic, tak jsem se ho zeptala, proč se na ni lepí. On odvětil s úsměvem, že může stát, kde chce,“ dodává žena. Ani v jedné z popsaných situací žádná z žen nepožádala o pomoc řidiče ani policii, což je podle jejího mluvčího Jana Rybanského chybou.

„Pokud se cestující cítí nepříjemně z důvodu nějakého obtěžování jiným cestujícím, má si v první řadě odsednout nebo poodejít jinam, ideálně co nejblíže k řidiči, kterého je o situaci vhodné informovat,“ radí Rybanský. Dodává, že v případě dalších obav nebo nebezpečí je dobré kontaktovat policii.

Dalším příběhem z jihu metropole, tentokrát z autobusové linky číslo 136, je sexuální obtěžování osamocené nezletilé dívky, které se zastala dospělá spolucestující. „Všimla jsem si, že se nějaký muž tiskne k té holčině přirozením, tak jsem ho okřikla,“ říká žena, která si nepřála sdělit své jméno. Ani tento případ však nikdo neohlásil, žena podle svých slov dívku jen nadále sledovala a spokojila se se zjištěním, že za ní muž nevystoupil.

„Autobus byl plný, procházel jím i revizor, ale byla jsem jediná, kdo si situace všiml nebo ji spíš řešil. Dívka totiž stála jako socha a nedala nic znát,“ tvrdí svědkyně.

Obtěžování nestrpět

Obecně platí, že případy, kdy se někdo tiskne či dotýká druhého při přepravě městskou hromadnou dopravou (MHD), nelze posuzovat paušálně, ale vždy s ohledem na konkrétní situaci.

„Některé lidi narušení osobní zóny neobtěžuje, jiní zase toto chování nesou opravdu nelibě,“ podotýká Zuzana Pidrmanová z oboru prevence Policejního prezídia ČR. Motivace osob, které ostatní spolucestující obtěžují, nebo dokonce ohrožují, může podle ní být různá, přičemž nelze vyloučit ani onemocnění psychického charakteru.

„Nicméně setká-li se kdokoliv, kdo jede v MHD, s nestandardním chováním spolucestujících, při kterém se cítí být ohrožen, je namístě, aby takové jednání nestrpěl. Pokud se obává nějaké agresivní reakce od obtěžujícího člověka, je určitě dobré o tomto chování informovat řidiče, nabízí-li se taková možnost,“ uvádí preventistka s tím, že pokud cestující, který je ohrožován, nemá možnost situaci řešit přímo ve voze, má kontaktovat městskou policii na lince 156 či Policii ČR na lince 158.

Děti poučit

„Je potřeba oznámit, co se stalo nebo se stále děje, v jakém jsou dopravním prostředku, tedy sdělit číslo spoje, směr, zastávku, a operátor na tísňové lince se volajícího na další podrobnosti doptá,“ říká Pidrmanová. Podle preventistky je také dobré si zapamatovat, jak daná osoba, která mě obtěžuje či ohrožuje, vypadá.

„U dětí doporučujeme, aby je rodiče o rizicích kontaktu s cizím člověkem při cestování v prostředcích hromadné dopravy informovali a naučili je postup. Tedy ať se nestydí oslovit řidiče, popřípadě jinou dospělou osobu ve voze, pokud je někdo obtěžuje či ohrožuje,“ doporučuje Pidrmanová.

Podle policejní preventistky je potřeba pamatovat také na to, že reakce osoby, která obtěžuje, může být neadekvátní, agresivní, útočná. „Člověk, který se obává, by měl vyhodnotit své síly, zda dokáže situaci zvládnout do příjezdu strážníků či policistů. V první řadě by měl chránit své zdraví a bezpečí, proto není ani od věci vystoupit na nejbližší zastávce a následně z bezpečí kontaktovat pomoc,“ uzavírá Pidrmanová s tím, že policii pak poslouží právě popis obtěžující osoby.

Jak se zachovat v případě pocitu ohrožení v MHD ● Ohradit se, požádat o zanechání obtěžujícího chování. ● Odsednout si, poodejít jinam. ● Postavit se co nejblíže řidiči. ● Sdělit řidiči, co se děje. ● Zapamatovat si popis obtěžující osoby, číslo spoje, zastávku, směr i čas. ● V případě, že nepříjemné jednání přetrvává, vytočit linku 156 (městskou policii) či 158 (Policii ČR). ● Zhodnotit své síly, případně vystoupit a situaci oznámit až z bezpečí. ● Rodiče mají své děti preventivně poučit o rizicích kontaktu s cizí osobou při cestování v prostředcích hromadné dopravy. Je dobré je informovat a naučit postup, aby se nestyděly oslovit řidiče, popřípadě jinou dospělou osobu ve voze, pokud je někdo obtěžuje či ohrožuje. Zdroj: Policie České republiky

Když cestující zjistí, že si ho někdo fotografuje, může se rovněž ohradit. „Pokud někdo někoho fotí či natáčí, což je však samo o sobě obtížné prokázat, je třeba jej upozornit, že nemá souhlas se zveřejněním pořízeného materiálu. Pokud to přesto zveřejní, porušuje občanský zákoník a je možné ho žalovat za neoprávněný zásah do osobnostních práv,“ říká Rybanský.