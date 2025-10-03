V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

  21:06,  aktualizováno  21:15
Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi podezřelého a zajistili i použitou zbraň. Podle neoficiálních informací střílel policista v civilu z legálně držené zbraně.
Kriminalisté prověřují střelbu v pražské ulici Pod Lipami. ( 3. října 2025)
Dalších 15 fotografií v galerii

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Postřelený pětadvacetiletý muž byl ve vážném stavu, policisté mu poskytli první pomoc, poté si jej do péče převzali záchranáři. I přes veškerou snahu zasahujících na místě zemřel,“ sdělil redakci iDNES.cz Karel Kirs.

Podle informací iDNES.cz byl policista v civilu napaden. „Policista, který nebyl ve službě, měl být podle prvotních informací napaden skupinou více osob. Při potyčce, kdy měl být přímo terčem útoku a kdy měl být škrcen, použil legálně drženou zbraň. Útočník na místě zemřel,“ řekl zdroj redakci.

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Hlídky vyrazily na místo po oznámení potyčky tří mužů krátce před osmou večer. „Na linku 158 jsme přijali oznámení o potyčce tří mužů, oznamovatel následně slyšel tři rány, zřejmě výstřely. Policisté na místě po příjezdu nalezli postřeleného muže,“ uvedl mediím mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Autor:
Vstoupit do diskuse