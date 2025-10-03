V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

„Postřelený pětadvacetiletý muž byl ve vážném stavu, policisté mu poskytli první pomoc, poté si jej do péče převzali záchranáři. I přes veškerou snahu zasahujících na místě zemřel,“ sdělil redakci iDNES.cz Karel Kirs.
Podle informací iDNES.cz byl policista v civilu napaden. „Policista, který nebyl ve službě, měl být podle prvotních informací napaden skupinou více osob. Při potyčce, kdy měl být přímo terčem útoku a kdy měl být škrcen, použil legálně drženou zbraň. Útočník na místě zemřel,“ řekl zdroj redakci.
|
Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu
Hlídky vyrazily na místo po oznámení potyčky tří mužů krátce před osmou večer. „Na linku 158 jsme přijali oznámení o potyčce tří mužů, oznamovatel následně slyšel tři rány, zřejmě výstřely. Policisté na místě po příjezdu nalezli postřeleného muže,“ uvedl mediím mluvčí pražské policie Jan Daněk.