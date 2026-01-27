Finančníci měli podvodný vedlejšák. Zneužili AI, investory obrali o miliony

Pražští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. Pod záminkou výstavby pečovatelského zařízení lákali investory na nadstandardně vysoké výnosy. O podvodném schématu informovalo v úterý 1. oddělení hospodářské kriminality Prahy 4.

V celém podvodu figurovalo celkem pět lidí. Společně sháněli investory do výstavby Domova důchodců s léčebnou dlouhodobě nemocných. Policie dostala informace od právního zástupce fungující investiční společnosti. Upozornil na falešné smlouvy a směny, které někdo uzavíral jejím jménem.

Pražští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. (27. ledna 2026)
Skupina podvodníků obvolávala možné investory a nabízela jim atraktivní výnos. Kriminalisté zjistili, že hlavní organizátor podvodu koupil legální firmu zřízenou na fiktivního člověka pojmenovaného Jakub Beneš. Pro klienty připravil prezentaci s nabídkou investování do výstavby pečovatelského zařízení. „Řešil veškerou písemnou komunikaci za společnost, uzavíral smlouvy a vydával směnky,“ uvedli kriminalisté.

Druhý muž vystupující pod falešným jménem Tomáš Gregor fungoval jako „navolávač“. „Jeho úkolem bylo kontaktovat nové klienty a nabízet jim možnost investování, či navýšení investice,“ popsali kriminalisté. Klienti fiktivní firmy dostali nabídku neobvykle výhodného zisku 11,5 % na dva roky.

Zarážejícím zjištěním byl fakt, že oba muži pracovali ve skutečné investiční společnosti. „Dobře tedy věděli, jakým způsobem klienty oslovit a jak celý podvod věrohodně s klienty zprocesovat,“ informovali kriminalisté. Profily všech falešných pracovníků vyrobila umělá inteligence.

V podvodu ještě figurovali dva muži a jedna žena, kteří sloužili jako kurýři. „Ti z bankovních účtů vybírali peníze od důvěryhodných klientů,“ uvádí zpráva. Podvodníkům se povedlo převést na účet hlavního organizátora přibližně deset milionů korun od 40 lidí. V polovině ledna kriminalisté čtyři muže a jednu ženu zadrželi v rámci operace DAVINCI.

„Provedli celkem tři domovní prohlídky a tři prohlídky nebytových prostor, při kterých zajistili 2,5 milionu korun, osobní automobil v hodnotě jeden milion korun, několik účtů, výpočetní techniku, mobilní telefony a velké množství smluvních dokumentů,“ informovali kriminalisté. Všichni členové skupiny čelí obvinění z podvodu. V případě prokázání viny jim hrozí až osm let za mřížemi.

Hlavní organizátor skupiny je v současnosti podle policie vazebně stíhaný. Trestně stíhaný je i zbytek podezřelých z podvodného schématu. „Jsou stíhání na svobodě,“ uzavřeli kriminalisté.

