Honičku uťaly až propíchnuté pneumatiky. Pás s hroty hodili policisté těsně před auto

Pozdě večer si policejní hlídky všimly podezřelého vozidla Volkswagen Passat. „Bylo známo, že auto řídí převážně osoby užívající omamné a psychotropní látky,“ uvedl pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
Proto se policisté pokusili vůz v ulici Malešická spojující Žižkov a Malešice zastavit. Řidič však nedbal jejich výzvy a dal se okamžitě na zběsilý úprk.
Silnice byly zledovatělé a pokryté namrzlým sněhem, přesto řidič uháněl až stopadesátikilometrovou rychlostí. K zasahujícím policistům se proto musely přidat další hlídky.
„Jedna z nich využila zastavovacích pásů,“ popsal zákrok vůči stíhanému vozu Hrdina. Pět minut před jedenáctou večer auto prosvištělo přes ostré hroty a děravé pneumatiky záhy donutily řidiče zastavit.
Řidič se ještě snažil policisty zmást tím, že si přesedl na sedadlo spolujezdce. „Ale k jeho smůle byl ve vozidle v tu chvíli sám,“ podotkl Hrdina. Hlídky ho i s pomocí donucovacích prostředků zadrželi.
Zběsilý řidič byl pro policisty známá firma. Nebylo to poprvé, co ho chytili za volantem, proto věděli, že má zákaz řídit jakékoliv motorové vozidlo až do roku 2028. Navíc odmítl orientační test na drogy a nesouhlasil ani s odběrem jakéhokoliv biologického materiálu.
„Podezřelý je ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ sdělil Hrdina. Pokud se prokáže jeho vina, hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení.
