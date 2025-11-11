Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

„Budoucnost elektromobility je především v ultrarychlém dobíjení, díky kterému se provoz elektromobilů už blíží autům se spalovacím motorem,“ říká Pavel Elis, generální ředitel Pražské energetiky (PRE).
„Řidič si zajede k nabíjecí stanici, za pár desítek minut má nabito a může další týden jezdit. Čili už je pohodlně možné být s elektrickým autem takřka neustále v pohybu a nemuset ho vždycky odstavit kvůli pomalému nabíjení,“ dodává.
U hlavních tahů
Ultrarychlých nabíječek je ale po městě zatím velmi málo, jen nižší desítky. Jedna stanice je například na parkovišti Hornbachu v Čestlicích u dálnice D1 nebo u stejného hobbymarketu ve Strakonické ulici.
Město proto plánuje jejich síť ve spolupráci s PRE a Škodou Auto rozšiřovat. Vzniknout má dalších více než třicet nabíjecích bodů, přičemž v plánu je budovat je u frekventovaných tahů a také ve spádových dopravních uzlech.
Stanice tak nově budou u Kongresového centra v Praze 4, u Výstaviště v Praze 7, v ulici Na Jelenách v Šeberově, v ulici K Výtopně ve Zbraslavi a nakonec u plaveckého areálu Chodov, kde bude šest rychlých a šest pomalých nabíječek. Jedná se také o Těšnově na pomezí Prahy 1 a 8.
„Pomalé dobíjení má v městském prostoru velmi omezený prostor pro rozvoj. Zabírá parkovací místa a budovat nabíjecí infrastrukturu je především v památkové zóně velmi složité,“ vysvětluje Elis.
Češi nejvíc spěchají, za rychlost při dobíjení aut si rádi připlatí, říká expert
PRE má v Praze celkem 646 dobíjecích stanic, 90 procent z toho je pomalých. Ze všech pražských provozuje zhruba tři čtvrtiny, byť celostátně dominuje ČEZ.
Druhým největším hráčem v Praze je samotné město prostřednictvím své firmy Technologie Hlavního města Prahy (THMP). Dobíjecích stanic má ale jen něco přes stovku a zaměřuje se především na budování těch pomalých.
„Počet postupně roste, ale jelikož je nutná stavební úprava, tak je to potřeba důsledně koordinovat kvůli dopravním komplikacím,“sděluje Jan Chabr (TOP 09), předseda magistrátního Výboru pro energetiku.
THMP letos dokončily řádově desítky stanic, a to především na sídlištích. Konkrétně v Hájích a Vršovicích nebo na Černém Mostě, Vinohradech, Kamýku a Petřinách. „Je zásadní je budovat právě v rezidenčních čtvrtích, kde auta jen nečinně parkují. Zároveň ale nesmí veřejný prostor narušovat, proto je pro nás důležitý i design,“ vysvětluje radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).
Rozvojem nabíjecí infrastruktury město reaguje na rostoucí podíl elektromobilů v pražských ulicích. Registrovaných jich je tady už přes 25 tisíc, tedy více než třetina z celého Česka.
Dobití za deset minut. Ultrarychlé nabíječky elektromobilů v Česku rostou
„Trh s elektromobily skutečně velmi rychle roste. V celé České republice se jich za prvních deset měsíců tohoto roku prodalo asi dvanáct tisíc, tedy každé sedmnácté nové auto je na elektrický pohon. Víc než polovina z toho pak v Praze a okolí,“ popisuje Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh.
Konec parkovaní zdarma
Přestože elektroaut v Praze přibývá, parkovat mohou v současné době kdekoliv ve městě ještě stále zadarmo. To se ale má od nového roku změnit.
Nově budou ve všech zónách, tedy včetně modrých rezidentních, platit majitelé elektrických aut poloviční cenu. „Navrhujeme k tomu přidat ještě jednu možnost, aby si majitelé čistých elektromobilů mohli koupit celoměstskou parkovací kartu,“ doplňuje Chabr.
Ta by podle dřívějších plánů měla vyjít ročně na 24 tisíc korun a nárok by na ni měli mít jen Pražané a místní firmy.