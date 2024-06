„I Pražané stárnou, zvýší se nemocnost.“ Město nabídne lékařům víc peněz i bytů

„Myslel jsem si, že situace v Praze by mohla být lepší než v jiných regionech, ale je jen trochu lepší,“ konstatoval Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), podle něhož je stále čas udělat opatření, kterými by metropole situaci zlepšila. Upozornil, že do dvaceti let česká populace zestárne, Pražany nevyjímaje.

„Nevyhnutelně se tedy zvýší nemocnost,“ sdělil Dušek s tím, že do roku 2040 se více než zdvojnásobí počet obyvatel ve věku na 85 let. „V Praze tedy bude o koho pečovat,“ dodal s tím, že stárnutí se týká i zdravotníků. Ve své analýze se ÚZIS zaměřil na primární zdravotní péči, tedy na pediatry, praktické lékaře pro dospělé, ale i na dětské psychiatry kvůli stále častějším dětským psychiatrickým diagnózám.

„Mnoho specialistů v těchto nesmírně potřebných odbornostech je už teď v důchodovém věku,“ uvedl Dušek s dodatkem, že ani kapitalismu nezaškodí trochu plánování. „Tady jsme zapomněli plánovat nějakých 15 let zpátky a výsledkem je, že má Praha 45 procent lékařů pro děti a dorost v důchodovém věku a je málo těch, kteří by je nahradili,“ připomněl.

Praha servisuje i Středočechy

„Pražské zdravotnictví navíc není jen pražské, jeho spádová oblast je mnohem širší,“ uvedl další aspekt problému chybějících kapacit pražské ambulantní péče. „Praha servisuje velké množství obyvatel zejména Středočeského, ale i jiných krajů,“ podotkl s tím, že Pražanů v péči kýžených odborností obsluhují pražští lékaři 75 procent a zbytek jsou obyvatelé Středočeského a dalších krajů.

Ovšem pokud jde o ambulantní dětské psychiatry, jejich péči využívá jen 51 procent Pražanů, zbytek Středočechů a ostatních. „Je to přirozený jev, že spádovost pražského zdravotnictví je širší, jednak je tady dobrá dopravní dostupnost, dále Praha stahuje obrovské množství lidí za prací a je pro ně tak přirozené tady navštěvovat dostupnou kapacitu, která u nich není,“ vysvětlil Dušek.

Dále srovnal kapacity lékařů v jednotlivých částech Prahy. Poznamenal, že i mezi různými městskými částmi je v některých případech propastný rozdíl. „Máme po Praze dobrou dojezdovou dostupnost i díky metru, které jinde není, a přesto jsou některé městské části na tom s lékaři hůř.“

Například Praha 4 má dlouhodobý podstav. Praha 1 má podle čerstvých dat ÚZISU velkou koncentraci ordinací na malý počet obyvatel, ovšem jen bydlištěm, protože i „Jedničky“ se týká migrace Středočechů za prací. „To vše se promítá do negativního ročního salda počtu ordinací,“ shrnul Dušek.

Byty pro lékaře

Na základě vypracované analýzy se Praha rozhodla podniknout reálné kroky k motivaci lékařů, aby si v hlavním městě otevřeli svou praxi. „Nedávno jsme otevřeli novou pediatrii v modřanské poliklinice a paní pediatrička naplnila svou kapacitu za 3 dny,“ poukázala Alexandra Udženija (ODS).

Hlavní město podle ní chce lékaře podpořit a dokázat jim, že si přeje, aby v metropoli zůstávali. „Ať už jsou čerství anebo přijdou odjinud,“ upřesnila. Praha v téhle souvislosti navýšila už pro tento rok bytové kvóty pro vybrané lékařské profese, a to o 60 bytů.

„Zároveň chceme nově vypsat v rámci grantového řízení i možnost, aby si začínající doktoři mohli zažádat třeba na vybavení ordinace,“ sdělila náměstkyně s tím, že Praha vyčlení část ze 70 milionů, které jsou určené na zdravotní granty.

Zároveň podotkla, že i samy městské části mají možnost lékaře podpořit. „Mohou jim pronajímat nebytové prostory, dát jim zvýhodněné nájemné na začátek a tak dále,“ vypočetla s tím, že možnosti jsou samozřejmě limitující, a pro uspokojivější výsledek je důležité jednat i ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.

„Nečekal jsem taková opatření, jako těch 60 bytů,“ reagoval na pražské řešení Dušek. „Tady je obrovská až neférová výhoda Prahy, která má v zádech hned tři lékařské fakulty. Ale aby se neříkalo, že Praha je rozmazlené miminko, které si to musí vyřešit levou zadní, ve Středočeském kraji vysoce pravděpodobně klesne v následujících letech péče pro děti a dorost o 50 procent, a ty se nahrnou do Prahy, takže to navýšení kapacity je strategická věc,“ uzavřel Dušek s tím, že s Prahou už se musí počítat jako se spádovou oblastí minimálně 2,5 milionu obyvatel.