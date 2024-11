Terminál v Sedlci bude pahýlem v poli, říká expert k tramvajové trati do Zdib

Na druhou stranu však „ublíží“ z pohledu časové úspory cestujícím z obcí, které přijdou o přímé spoje do metropole. Budou totiž muset nově přestupovat v terminálu v Sedlci, kde však nechají svá auta.

Podle původních plánů měla být stavba za 2,5 miliardy korun, jež je společnou investicí Prahy a Středočeského kraje, hotová už letos. Stovky jednání, posuzování, žádostí a dalších administrativních kroků projekt výrazně pozdržely a tramvaje do Zdib tak „nabraly zpoždění“.

„V příštím roce plánujeme podat žádost o stavební povolení, o rok později vybrat zhotovitele a s budováním trati bychom mohli začít ideálně v roce 2027,“ sdělil MF DNES náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Téměř šest kilometrů dlouhá tramvajová trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy přes Dolní Chabry po současné extrémně vytížené čtyřproudové silnici 608, která u Zdib ústí do dálnice D8.

Součástí stavby je přestupní terminál v Sedlci s P+R parkovištěm, kde se mají tramvaje otáčet. A právě tato nejdražší část stavby budí i největší rozpaky.

Současné autobusové linky do Kobylis z řady obcí v Praze-východ budou totiž zkráceny právě o úsek, po kterém pojedou tramvaje.

„Obyvatelé Odoleny Vody, Úžic, Klíčan nebo Dřínova, kterým nyní slouží přímé autobusové spoje, tak budou muset nově absolvovat přestup v sedleckém terminálu. Ten jim zabere několik minut, a navíc většině z nich nezmizí přestup v Kobylisích na metro, protože mu jednoduše tramvaj při cestě do centra konkurovat nemůže,“ vysvětlil Vít Macháček, odborník na veřejnou dopravu z portálu Metrobus.

Zmíněný terminál v Sedlci navíc vznikne mimo zástavbu. „Trať v navržené podobě je pahýlem ukončeným v poli, který přímo neobslouží žádné větší sídlo. Většině cestujících se tak prodlouží dojíždění a pro zhruba 95 procent z nich bude znamenat přestup navíc. Možným řešením by bylo ponechat autobusové spoje a zřídit pro ně vyhrazený jízdní pruh,“ podotkl dopravní inženýr Ondřej Kališ.

Přínosů je řada

Lidé z obcí v okolí Zdib i části Mělnicka, jimž přestup cestu prodlouží, tramvajovou změnu logicky nevítají. Například ze zmíněné Odoleny Vody vyráží přímým autobusovým spojem každý den do Kobylis až tisícovka cestujících.

„Tramvajová linka do Sedlce s navazujícími autobusovými spoji je pro nás zcela nevhodná. Lidem se cesta skoro o polovinu času prodlouží a budou muset přestupovat. Kvůli těmto obavám jsme navrhli využití parciálních autobusů (vozy s hybridním pohonem), které by jezdily vyhrazeným elektrifikovaným koridorem z Kobylis až do našeho města,“ řekl MF DNES místostarosta Odoleny Vody Tomáš Lohniský.

Středočeský kraj se však snaží pochybnosti rozptýlit. „Tramvajové linky budou jezdit ve špičkách každé čtyři minuty, dopoledne v pracovní dny pak po deseti. Díky koordinaci spojů bude zajištěna návaznost autobusů jak ve směru do Klecan, tak do Odoleny Vody. Nové autobusové linky vedené k terminálu v Sedlci navíc nabídnou rychlé spojení například pro Máslovice, Hoštice, Předboj, Bašť nebo Líbeznici,“ zdůrazňuje středočeský radní pro oblast veřejné dopravy a mobilitu Petr Borecký (STAN).

Podle něj je lichá i jedna z hlavních výtek expertů. „Ti předpokládají, že všichni cestující budou nadále přestupovat v Kobylisích na metro, kde nyní jinou možnost nemají. Tento přestup však pro řadu lidí odpadne; dál pojedou tramvají. Navíc je zřetelné, že výstavba v okolí Prahy bude narůstat a s ní i houstnout doprava. A kolejová doprava dokáže jako jediná zajistit včasné projetí do centra Prahy,“ dodal Borecký.