„Kolem Barrandovského mostu je hustota provozu, ranní špička, proto se tam tvoří kolony,“ předpokládá tiskový mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Dodal rovněž, že policie aktuálně neeviduje v oblasti žádnou dopravní nehodu.
Problémy z místa oznamoval reportér iDNES.cz. Podle něj nejde o běžnou dopravní špičku, MHD nabírá výjimečné zpoždění. Jeho informace potvrzuje i mapa Pražské integrované dopravy. Spoje nabíraly zpoždění směrem na centrum v ulici Ke Krči. Linky 170, 196 a 197 směrem na Smíchovské nádraží nabíraly až 20 minut prodlevy.
Komplikace poté pokračují přes Barrandovský most na silnici Strakonická a kolem smíchovského Lihovaru. Tam další spoje MHD hlásí zpoždění až 37 minut.
Komplikace potvrzuje i dopravní portál Waze. Ten hlásí pomalou kolonu na Barrandovském mostě se zdržením 10 minut, a na Dobříšské poté dlouhou kolonu, s menším zpožděním.
Nepravidelnosti autobusů linek 170, 196 a 197 umocňují stavební práce v Branické ulici, hustý provoz na Jižní spojce zas zdržuje linku 125 z Jižního Města.