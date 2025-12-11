Kolony kolem Barrandovského mostu, i MHD nabírá až desítky minut zpoždění

Větší zdržení než obvykle nabírají řidiči i cestující, kteří se ráno pokoušejí dostat do centra Prahy ve směru od Strakonické a Barrandovského mostu. Od Dobříšské se už před sedmou ráno vytvořily kolony, v nichž auta popojíždějí i desítky minut. Podle mapy Pražské integrované dopravy nabraly některé autobusové spoje až půlhodinové zpoždění.

„Kolem Barrandovského mostu je hustota provozu, ranní špička, proto se tam tvoří kolony,“ předpokládá tiskový mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Dodal rovněž, že policie aktuálně neeviduje v oblasti žádnou dopravní nehodu.

Problémy z místa oznamoval reportér iDNES.cz. Podle něj nejde o běžnou dopravní špičku, MHD nabírá výjimečné zpoždění. Jeho informace potvrzuje i mapa Pražské integrované dopravy. Spoje nabíraly zpoždění směrem na centrum v ulici Ke Krči. Linky 170, 196 a 197 směrem na Smíchovské nádraží nabíraly až 20 minut prodlevy.

Komplikace poté pokračují přes Barrandovský most na silnici Strakonická a kolem smíchovského Lihovaru. Tam další spoje MHD hlásí zpoždění až 37 minut.

Snímek dopravy před Zlíchovským tunelem v půl deváté ráno. (11. prosince 2025)

Komplikace potvrzuje i dopravní portál Waze. Ten hlásí pomalou kolonu na Barrandovském mostě se zdržením 10 minut, a na Dobříšské poté dlouhou kolonu, s menším zpožděním.

Nepravidelnosti autobusů linek 170, 196 a 197 umocňují stavební práce v Branické ulici, hustý provoz na Jižní spojce zas zdržuje linku 125 z Jižního Města.

