Auto si nekupujte, pokud za rok najedete pod 10 tisíc km, radí šéf carsharingu

Možnosti půjčení auta lidé nejčastěji využívají pro jednodenní výlety (23,6 procenta) a k návštěvě rodiny nebo kamarádů (23,6 procenta). K cestám do práce a z práce či do restaurace, baru nebo kavárny využívá sdílená auta shodně 20,9 procenta lidí. Pozadu nezůstávají ani cesty za zábavou a do kina, divadla nebo na výstavu, kdy jede sdíleným vozem 18,2 procenta klientů firmy Anytime. Posledním častým důvodem jsou cesty na pracovní schůzky (15,5 procenta).

Zdroj: Průzkum realizovala společnost Anytime společně s agenturou STEM/MARK mezi obyvateli Prahy na vzorku 1 018 respondentů.