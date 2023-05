Válka dětských gangů v Praze? Policie zná jména některých útočníků z videa

Daněk serveru Novinky.cz řekl, že jde o složitý případ. „Musíme ztotožnit další osoby, výslechy musí být se zákonnými zástupci, takže vyšetřování bude probíhat delší dobu,“ uvedl.

Podle serveru by mohlo jít o dětské gangy z Řep a Prahy 4, které se navzájem napadají. Daněk uvedl, že kriminalisté zjišťují okolnosti dalších podobných případů.

Policejní mluvčí v pondělí sdělil, že součástí prošetřování je také otázka, zda se nejedná o sehraný útok. Zatím podle něj není jasný ani případný trest pro pachatele.

„Záleží na všech okolnostech, které zjistíme. Na první pohled by mohlo jít například o vydírání, ale záleží, kolik je útočníků nebo jestli to nebylo celé sehrané a není to fake,“ řekl serveru iDNES.cz.

Video se na sociálních sítích objevilo v uplynulých dnech. Skupina útočníků v něm drží napadenému mladíkovi u hlavy pistoli a nutí ho, aby se omluvil. Následně do chlapce několikrát kopou, zatímco jej jeden z pachatelů drží u země.