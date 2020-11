Obavy z koronaviru u Pražanů vzrostly, nejvíce se bojí cestovat v MHD

Zatímco v dubnu se viru obávalo 50 procent respondentů, nyní se jich bojí o jedenáct procent více. Ještě větší strach mají obyvatelé metropole z toho, že se nakazí jejich blízcí, a to tři čtvrtiny z nich.



Více než devadesáti procentům Pražanů je podle průzkumu jasné, jak se v koronavirové epidemii chovat a jaká omezení mají dodržovat. Čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR to potvrzují. Poslední týden je koronavirová situace v hlavním městě v porovnání s ostatními okresy republiky nejlepší. Denní nárůsty se v hlavním městě poslední tři dny drží pod 500 nových případů. A za uplynulých sedm dní je v Praze na sto tisíc obyvatel 225 nakažených, což je po okrese Praha-západ nejméně v Česku.



„Velmi si cením disciplíny Pražanů, co se týká dodržování aktuálních opatření. Je to koneckonců znát i na klesajícím denním počtu nově nakažených. Podle průzkumu agentury STEM pro magistrát se ukazuje, že drtivá většina Pražanů ví, jak se v době koronakrize chovat,“ komentuje průzkum primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Průzkum, který proběhl mezi 20. až 22. říjnem a jehož se zúčastnilo přes tisíc dospělých Pražanů, také zjišťoval, jak lidé důvěřují v souvislosti s řešením epidemie vybraným institucím nebo jaké má situace ekonomické dopady na jejich domácnosti.

Ekonomické dopady pandemie

Sedmdesát pět procent respondentů zhodnotilo svou ekonomickou situaci pozitivně, pro více než 30 procent je snesitelná a podle 42 procent se jejich domácnosti po finanční stránce krize nedotkla. Přes 80 procent dotazovaných Pražanů také potvrdilo, že vědí, jak postupovat v případě podezření na nákazu koronavirem.

Téměř dvě třetiny Pražanů považují platná preventivní opatření za přiměřená a přes dvacet procent se domnívá, že by měla být dokonce ještě přísnější. Naprostá většina Pražanů pak pokládá za zásadní dodržování takzvaných pravidel 3R, tedy nošení roušky, dodržování rozestupů a mytí rukou.

Strach z hromadné dopravy

Tři čtvrtiny rodičů si myslí, že školy zvládají distanční výuku a jsou dobře připraveny. Naopak nevelkou důvěru mají Pražené vůči městské hromadné dopravě. Beze strachu z nákazy koronavirem se tramvají, metrem či autobusem sveze jenom 26 procent lidí. Primátor ujišťuje, že jejich obavy jsou zbytečné.

„Malá důvěra v bezpečnost MHD mě dost zaskočila. Vozy pravidelně důkladně čistíme, a to dokonce i ozonem,“ přibližuje Hřib.

Podle něj je navíc ve stanicích metra rozmístěna bezkontaktní dezinfekce na ruce. A vytíženost spojů klesla o 70 procent, takže cestující mají dostatečnou možnost rozestupů. „Zatím jsme ani nezaznamenali žádné výraznější zdroje nákazy z MHD,“ ubezpečuje primátor. „Navíc se na příkladu Prahy ukazuje, že pokud lidé v MHD dodržují platná opatření, nemusejí mít z jejího používání strach,“ doplňuje. Zlepšující se situaci také napomáhá podle primátora i to, že více než polovina zaměstnaných obyvatel Prahy teď pracuje z domova.

„Je to dobré číslo, ale mohli bychom jít ještě dál. Znovu proto vyzývám zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům přechod na home office zajistili, pokud je to možné. Vím, že to není tak příjemné jako osobní kontakt, ale právě v kancelářích se šíření koronaviru daří a toto je dobrý způsob, jak to zastavit,“ vyzývá Hřib.

Cestování v MHD označil v září tehdejší ministr zdravotnictví za riziko: