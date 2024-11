Aby bylo mýdlo i v rychlíku. Kontroloři se ve vlacích zaměří na čistotu

Zásadní změna je v tom, že doposud pracovníci IDSK prováděli prohlídky pouze v osobních a spěšných vlacích, které na regionální tratě objednává hejtmanství.

„Často se stávalo, že si cestující stěžovali na kvalitu rychlíků. IDSK ale neměla žádné nástroje na jejich řešení, lidé tak mohli své připomínky zasílat jen na ministerstvo dopravy. Díky podpisu smlouvy se bude moci organizátor dopravy podílet na kontrole kvality vlaků dálkové dopravy. Tím by se měla situace zlepšit,“ vysvětluje krajský radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).

Vystačíme si se svými lidmi

Ještě než vlakové hlídky vyrazí třeba do vagonů linky R26, která pravidelně jezdí mezi Prahou a Březnicí na Příbramsku, musí projít školením. To by měl pro vybrané specialisty IDSK zajistit resort dopravy. S kontrolami by se pak mělo začít co nejdříve po Novém roce. Dle vedení IDSK prý ale nebude nutné nabírat zaměstnance.

„Neočekáváme ani zvýšení nákladů, půjde spíše o zefektivnění současných kontrol. Na ty vysíláme do osobních a spěšných vlaků přibližně dvě desítky našich pracovníků,“ říká mluvčí IDSK Oldřich Buchetka.

Zároveň upozorňuje, že kontroly budou nadále namátkové bez nějakého pevného harmonogramu. Smlouva s ministerstvem totiž nijak nenařizuje, kolik kontrol mají „vyslanci“ IDSK provést například za kalendářní měsíc.

Posprejovaných vlaků ubylo

Ať už kontroloři prohlédnou konkrétní rychlík dvakrát týdně, nebo jen jednou za měsíc, výsledkem má být větší komfort v expresech. Už proto, že jimi stejně jako osobáky denně cestují tisíce Středočechů.

V praxi by měl systém fungovat tak, že pokud někdo z vyslaných specialistů narazí na problém, zmíní se o něm v protokole z prohlídky vlakové soupravy. Další kroky už jsou na ministerských úřednících.

„Ministerstvo bude nedostatky řešit přímo s jednotlivými dopravci,“ podotýká Oldřich Buchetka s tím, že pracovníci IDSK budou kromě čistoty ve vlacích sledovat také správné řazení rychlíkových souprav nebo zda je na vlacích označená výchozí a cílová stanice.

Dopravci by měli mít navíc vlaky čisté i zvenčí. Odstranit tedy musí zmiňované malůvky na i ve vagonech. Přestože je komplikované pachatele nelegálních graffiti dopadnout, úspěšné zásahy přibývají.

Několik sprejerů zadržely hlídky letos v létě. I díky domluvě kraje a hlavního města od loňska postupují proti vandalům společně. A výsledky se už prý dostavily.

„Dříve jsme dopravce obvykle sankcionovali za zhruba třicet znečištěných vlakových jednotek měsíčně, v poslední době jsou to pouze jednotky případů. Najatá bezpečnostní agentura dokonce několik sprejerů chytila,“ konstatoval koncem srpna Petr Borecký.

V jednom případě, kdy sprejer poničil interiér vagonu, byla škoda vyčíslená na téměř 40 tisíc korun. Kromě instalace kamer a posílení hlídek dopravci využívají antigraffiti, nátěry a polepy na vlacích. Nechtěná díla je pak snazší odstranit.