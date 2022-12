Černý Most jako Bronx. Za kriminalitou je i obsazování bytů magistrátem

Anonymita je typická pro pražská sídliště. Podle neziskových organizací, které pracují s problematickou mládeží, je však Černý Most v něčem odlišný od dalších „panelových“ území metropole.

„Mísí se tam různé skupiny obyvatel. Bydlí tam běžné rodiny, Romové, Vietnamci nebo Rusové. Je tam zajímavá struktura lidí a jsou tam i ti s ekonomickými problémy,“ říká Jakub Vokurka z občanského sdružení Neposeda. Podle jeho slov patří k problematickým místům autobusové nádraží u metra Černý Most.

Je v dezolátním stavu, mapa kriminality Policie ČR potvrzuje, že různých incidentů se tam stává nadprůměrně mnoho. Jen za minulý měsíc v okolí metra mapa kriminality zaznamenala 11 událostí, které řešila policie. V Bryksově ulici, kde se také stala zmíněna vražda, jich za stejnou dobu bylo 33.

Vysoká koncentrace lidí

Sociology množství přečinů v této lokalitě nepřekvapuje. „Jedná se o oblast s vysokou koncentrací obyvatelstva, koncentrací služeb a koncentrací dopravních cest. Není divu, že tu bylo několik kriminálních činů,“ uvádí Martin Šimon ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Jiří Zajac (ODS), starosta Prahy 14, ke které Černý Most patří, upozorňuje, že se ve čtvrti často střílí a lidé do sebe také bodají. „Kriminalita ale významně roste v celé České republice. Za první tři čtvrtletí bylo více vražd než za celý minulý rok. Ve společnosti je špatná nálada,“ říká Zajac. Vedení Prahy 14 proto podle jeho slov podniká různé kroky, kterými se chce trestné činnosti na svém území bránit.

„Kvůli zhoršení bezpečnostní situace jsme ve spolupráci s magistrátem a se správcovskou společností nechali nainstalovat stovky kamer a umístění dalších až sto padesáti ještě připravujeme. Nejsou ale napojené na nějaký centrální pult, což v takovém velkém počtu nejde, ale pokud se něco stane, bude na nich možné sledovat záznam,“ vysvětluje starosta.

Online jsou podle něj napojené na policii v celé metropoli už stovky kamer, jejich počet se už ale moc navyšovat nedá, také jsou dražší – jejich cena je ve stovkách tisíc korun.

Praha 14 na Černém Mostě nad rámec aktivit městské a státní policie organizuje i další dohled nad bezpečností. „Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a bezpečnostními agenturami jsme připravili stálé hlídky. Nemají sice větší pravomoc než běžní občané, ale jsou to proškolení pracovníci. Oslovují například opilce postávající před večerkou nebo lidi na lavičce, kteří dělají hluk. Oni umějí například řešit konflikty, protože jsou na to vyškolení,“ uvádí starosta.

1. listopadu 2022

Rasově podbarvené stížnosti

„Hodně stížností občanů je rasově podbarvených. Říkají, že problémy například dělají lidé nějaké konkrétní národnosti. Jedna z neziskovek, se kterými na dozoru spolupracujeme, se jmenuje Rom Praha,“ dodává Zajac.

Starosta upozorňuje, že část problémů s kriminalitou a dalšími přečiny souvisí také s tím, jak jsou obsazovány sociální byty ve správě magistrátu na území Prahy 14. „Naše radnice ale umí s problematickými nájemníky pracovat mnohem lépe a je to dobře vidět na bytech, které spravujeme my,“ upozorňuje Zajac. „Máme vlastní koordinátorku prevence a usmiřujeme občany mezi sebou. Slyšíme neustálé stížnosti na hluk, dupání či na to, že se kouří tam, kde to je zakázané. A lidé dokonce po sobě z oken házejí půllitry,“ uvádí Zajac.

Radní Adam Zábranský (Piráti), který má bydlení v metropoli na starosti, se ale brání tvrzení, že by za nešťastným způsobem obsazování některých bytů stálo město.

„U sociálního bydlení vždy existuje riziko, že ne všichni nájemníci budou dodržovat své povinnosti,“ říká radní. Pražský systém sociálního bydlení podle něj vykazuje zhruba devadesátiprocentní úspěšnost. „To je podíl nájemníků, kteří si bydlení dokážou udržet, platí nájemné a neobtěžují sousedy. To platí i pro Černý Most. Velká většina domácností, kterým jsme pronajali sociální byt, je bezproblémová. Pomáháme lidem v bytové nouzi. Většinu sociálních bytů jsme pronajali rodinám s dětmi,“ dodává Zábranský.