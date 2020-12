Více zeleně a nižší domy. Město má finální plán na vytvoření čtvrti v Bubnech

Hlavní město nyní dopracovalo územní studii, podle níž se má v budoucnu stodesetihektarový brownfield Bubny-Zátory zastavět. Jedná se o start procesu výstavby, který má dát dohromady vše, co se na brownfieldu bude dít.



Do finální verze studie byly zapracovány i připomínky veřejnosti či institucí. Změnila se například výška některých budov, zlepšilo se propojení plánovaného parku se Stromovkou a studie také více respektuje stávající památky v lokalitě.

„Máme za sebou šestiletou práci, na jejímž konci je územní studie. Je to příklad dokumentace, kterou bychom potřebovali v Praze mít na všechna podobná území,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Návrh studie, kterou zpracoval atelier Pelčák a partner architekti s atelierem Thomas Müller + Ivan Reimann Architekten ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR), město představilo veřejnosti loni v létě. K návrhu se mohli vyjádřit občané, spolky i městská část. Autoři společně s magistrátem připomínky následně zpracovali a vytvořili finální návrh studie, podle které vznikne nová čtvrť.

Místo osmnácti podlaží bude jen dvanáct

Jednou ze změn, která vzešla z připomínek veřejnosti, je například snížení výškové budovy u holešovického Výstaviště. Ta byla původně navržena na osmnáct podlaží, nově jich může mít jen dvanáct.



„Studie také více respektuje všechny památky v oblasti. Zachováváme například objekt historické vodárny v očištěné původní podobě,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč. Velký důraz klade vedení metropole také na plánovaný centrální park, který bude hlavním pojítkem Holešovic a Letné a zároveň bude zeleným koridorem navazovat na Stromovku.

„Obě stávající čtvrti se budou stýkat a natočí se k sobě navzájem čelem. Proto jsme do centra navrhli centrální park, který Holešovice a Letnou spojí,“ popisuje jeden z autorů studie Petr Pelčák. Ve finální verzi územní studie přibyly na základě podnětů veřejnosti také další zelené plochy.

Nové sídlo filharmonie

„Náročná jednání se týkala obchodního centra kousek od železniční stanice u Vltavské. Jednali jsme s investorem, aby obchodní centrum nebylo ohromnou překážkou uprostřed území. Nakonec jsme došli k dohodě, jež více ctí urbanistický ráz čtvrti,“ říká Boháč.



Studie počítá i s výstavbou budovy filharmonie v předpolí Hlávkova mostu, na kterou hodlá Praha v polovině příštího roku vypsat mezinárodní architektonickou soutěž.

Vypracovaná studie je předpokladem pro to, aby mohla být z území sejmuta stavební uzávěra. Město zároveň pořizuje také změnu územního plánu pro novou čtvrť, která od letošního října běží ve zrychleném režimu a bude posledním zásadním krokem před samotnou výstavbou.

Již nyní však mohou vlastníci pozemků v území podle finální verze územní studie plánovat výstavbu. Vedení města předpokládá, že výstavba by mohla začít zhruba do čtyř let. Podle náměstka Hlaváčka bude celá čtvrť kompletně hotová zhruba za třicet let.

Nová čtvrť v Bubnech Na 110hektarovém území mezi Letnou a Holešovicemi by podle plánů mělo v budoucnu bydlet až 25 tisíc lidí.

Obytné domy budou zejména u parku ve středu celého území. V bezprostředním okolí Argentinské ulice budou stát převážně administrativní budovy.

U vlakových nádraží Bubny a Holešovice vzniknou nová náměstí a u stanice metra C Nádraží Holešovice jsou naplánovány výškové budovy.

Vypracovaná územní studie počítá také s výstavbou zcela nové budovy filharmonie u stanice metra Vltavská. Architektonickou soutěž na její podobu chce hlavní město vyhlásit již v polovině příštího roku. Podle nové studie by mělo jít o jednu z nejvýznamnějších architektonických soutěží s mezinárodní účastí.

Spolkům vadí především komerčnost čtvrti

Podobu studie ovšem nadále kritizují některé spolky. Například podle Arniky na místě vyroste komerční čtvrť, ve které se obyvatelé budou potýkat s důsledky přemrštěné husté zástavby, finančně nedostupným bydlením a nedostatkem zelených opatření na ochranu před extrémním vedrem. Spolku vadí i to, že přetrvává nepoměr mezi počtem budoucích obyvatel ve prospěch lidí dojíždějících do nové čtvrti za prací.

„Neurčitost zadání v oblasti nastavení dostupnosti bydlení pro domácnosti se středním a nižším příjmem je výrazným nedostatkem územní studie,“ dodává Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení.

Podle místostarostky Prahy 7 Lenky Burgerové se však počet bytů, které v Bubnech vzniknou, může nadále měnit přesně podle aktuální situace. „Ta regulace je připravená na to, že se poměr bydlení bude upravovat, a může se vzhledem k situaci stát, že ho tam bude více,“ říká Burgerová.

Město navíc v území vlastní část pozemků, na kterých by mohly vznikat městské, cenově dostupné byty.

„Hned za plánovanou filharmonií je pozemek městské části Praha 7, kde bude střední škola a na zbytku pozemku bychom pomocí nedávno založené Pražské developerské společnosti vytvořili blok městských domů s dostupnými byty,“ říká náměstek Hlaváček s tím, že další městské byty může Praha získat v jednotlivých domech na základě smluv s investory.