Vozit děti až před školu je nebezpečné, žáky ohrožují zplodiny i auta

Do ulice před Základní školou Hanspaulka v Praze 6 nesmí 30 minut před začátkem vyučování jet žádné motorové vozidlo. Proč? Aby se děti dostaly do školy bezpečně a bez toho, aby musely dýchat zplodiny z aut.



Od loňského podzimu platí stejná úprava u ZŠ Stoliňská v Praze 20 a v další hornopočernické škole Chodovická chystá městská část radikální opatření, aby okolí školy bylo bezpečnější.

Třicetiminutový zákaz vjezdu je součástí opatření zvaného Školní ulice, za jehož zaváděním v Praze stojí Karolína Klímová z oddělení rozvoje dopravy na odboru dopravy magistrátu. „Část řidičů obecně zákazy vjezdu nerespektuje, je proto nutné počítat s tím, že některá auta se časem vrátí,“ říká o zkušenostech s projektem Klímová.

Jak projekt Školní ulice vznikl?

Na magistrátu se zabývám pěší dopravou a mimo jiné mám možnost účastnit se mezinárodních konferencí Walk21. V roce 2019 v Rotterdamu představila Petra Jens z vídeňské Agentury pro mobilitu svůj pilotní projekt Školní ulice, který mě velmi zaujal. V rakouské metropoli to fungovalo tak, že mobilitní agentura realizovala Školní ulici u dvou základních škol, na základě průběhu a výsledků formulovala obecné zásady pro zřizování Školní ulice a ty dala k dispozici všem školám ve Vídni. A ony si s tím poradily, dnes tam funguje Školní ulice u sedmi škol.

Jaké byly začátky projektu Školní ulice v Praze?

Když jsem se vrátila z konference, shodou okolností mě oslovily mě kolegyně ze spolku Pěšky městem a nabídly mi možnost zúčastnit se spolu s nimi exkurze do Vídně. Měli jsme možnost hovořit s řediteli škol i s rodiči dětí, přivítali nás na odboru dopravy vídeňského magistrátu. Přivezla jsem si spoustu nápadů a myšlenka na Školní ulici v Praze se zdála o mnoho reálnější.



Na jaře 2020, když byl první lockdown, jsme se obávali, že po covidu všichni nasednou do aut a situace před školami se v ranních hodinách ještě o mnoho zhorší. Současně bylo třeba zajistit před školními budovami dostatek místa, aby mohly být dodrženy hygienicky bezpečné rozestupy mezi třídami i mezi dětmi samotnými. Přemýšleli jsme, co s tím – a vrátili jsme se k vídeňské zkušenosti. Velmi nám také pomohly konzultace s kolegy z úřadu města Říčany, kteří se právě chystali otevřít svou první Školní ulici. Jako první jsme se rozhodli oslovit městskou část Praha 20.

Jakým způsobem projekt pokračoval?

Nejprve jsme nápad zkonzultovali s tamním odborem životního prostředí a dopravy a přijetí bylo ohromné. Velké pochopení měl i starosta Petr Měšťan, neboť je sám učitelem na základní škole. Společně jsme vytipovali dvě pilotní školy, ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická, projekt jsme představili jejich ředitelům i dalším odborům úřadu, Městské policii a Policii ČR. Pro úspěch opatření typu Školní ulice je naprosto klíčové, aby zapojená škola, vedení městské části a místně příslušný odbor dopravy táhly za jeden provaz – a v Praze 20 se to povedlo. V září 2020 jsme u obou škol zavedli Školní ulici na tři zkušební týdny. Byl to první počin svého druhu v Praze.

Co je cílem projektu?

Jde o to, aby bezprostřední okolí školy bylo co nejvíce bezpečné pro děti během nejrušnějších třiceti minut před začátkem vyučování, tedy od 7:30 do 8:00. Ve Vídni praktikují také 30 minut, jen to mají o čtvrt hodiny posunuté, protože jim začíná vyučování později. Základem opatření je svislé dopravní značení, které zakazuje vjezd do ulice motorovým vozidlům po určenou, obvykle velmi krátkou dobu, výjimkou bývají vozidla přepravující držitele parkovací karty OZP.



Skutečně účinné však byly doplňující aktivity zavádění Školní ulice. Ráno chodily k vjezdům do školní ulice hlídky dětí, pedagogů a rodičů, které na vozovku rozmístily dopravní kužely jako mechanickou zábranu vjezdu a zájemcům podaly informace o projektu. Velmi obdivuji vytrvalost pánů ředitelů Martina Březiny a Pavla Wilda, kteří byli na místě prakticky každý den a svou přítomností dávali najevo svou bezvýhradnou podporu celé věci. Rozdávaly se letáčky a reflexní prvky. Využili jsme všechny prostředky, aby se veřejnost dozvěděla maximum o důvodech, které k opatření vedly, a o výhodách, které jim může přinést.

Jak se Školní ulice osvědčily?

U ZŠ Stoliňská se Školní ulice osvědčila a byla v místě ustavena trvale. V případě FZŠ Chodovická naopak nejvíc problémové místo nevyřešila, ale stala se odrazovým můstkem pro jiné dopravní opatření, které by mělo situaci v okolí školy zlepšit. Formulovali jsme praktický manuál zavádění Školní ulice v podmínkách hlavního města, který je k dispozici všem zájemcům o toto či podobné opatření. Jsme velmi rádi, že se Základní škola Hanspaulka tak bravurně zhostila nejnovější pražské Školní ulice, která byla zavedena 13. září – a věřím, že jsme k tomu svým dílem přispěli. Začátek tam podle všeho proběhl výborně – ale teprve až bude po třech týdnech vyhodnocen zkušební provoz, uvidíme, jaký bude její další osud.

Respektují řidiči zákaz vjezdu ke škole od 7:30 do 8:00?

V době, kdy se ukončí úvodní provoz a zmizí mechanické zábrany ve vozovce, se vrátí jen malá část aut. U jedné školy to bylo asi 15 z původních 75. Část řidičů obecně zákazy vjezdu nerespektuje, je proto nutné počítat s tím, že některá auta se časem vrátí. Vymahatelnost je obecně častým problémem dopravního značení. K nejčastěji porušovaným patří zákazy vjezdu s dovětkem o dopravní obsluze. Porušení zákazu vjezdu jsem viděla také u jedné z pilotních škol ve Vídni. Jeden z rodičů k řidiči šel a upozornil ho na dopravní omezení i jeho důvod. Motorista sice argumentoval tím, že zrovna pospíchal, ale situace mu evidentně nebyla příjemná. Vysvětlování určitě svůj smysl má.

Bývá u škol během ranní špičky nebezpečno?

U škol dochází k množství incidentů, přičemž poražení dítěte při odjezdu od školy není výjimkou. Pracují nervy a také čas, situace bývá značně nepřehledná. U jedné z pilotních škol došlo údajně k najetí do strážníka městské policie. Tyto události většinou nebývají předmětem záznamu, ale přesto se dnes a denně dějí nebo to bývá na hraně. Nebezpečí způsobují z převážné části rodiče, kteří mají snahu dovézt děti až před vchod do školní budovy.

Problémem škol na okraji Prahy, jako jsou Počernice, je přivážení dětí ze satelitů. Podíl těch, které mohou dojít do školy pěšky, je menší…

To je hodně různé, třeba do počernické ZŠ Stoliňská dojíždí hodně dětí z Černého Mostu, mají ale zastávku autobusu blízko školy a výborné spojení. Tato škola je hodně oblíbená. Je pěkná a ve staré zástavbě. Je to trochu jiné než sídlištní školy a někteří rodiče tomu jednoduše dají přednost.



V Chodovické ulici je zase velká škola a ta opravdu sbírá i přespolní děti. Ale není to většina, spíše velká část. Jenže autem rodiče vozí děti i na malou vzdálenost, třeba cestou do práce – jsou si tak jistí, že dítě do školy opravdu dorazilo. Myslím, že někteří lidé také mají rádi svá auta a chtějí je používat co nejvíce. Toto se ale v průběhu času mění a záleží, v jaké životní situaci lidé jsou. Já, když jsem měla malé děti, tak jsem také jezdila víc autem, protože se to zdálo jednodušší.

Jaké další školy Školní ulici zavedou?

Máme několik škol, které se rozhodly problém dopravní bezpečnosti před školou řešit. Za magistrát rádi poskytneme metodické poradenství a podporu při realizaci dočasného dopravního značení. Pro úspěšné zavedení je nutné, aby byly škola i městská část spolu s odborem dopravy ve shodě. Klíčové je získat na svou stranu rodiče dětí, či alespoň část z nich. Mohou se zapojit do realizace například jako členové hlídek u zábran ve vozovce a jsou také skutečnými ambasadory změny pro další, méně nadšenou část dotčené veřejnosti.

Co mohou školy z projektu využít, i když nechtějí realizovat přímo Školní ulici?

Manuál implementace Školní ulice poskytuje praktický návod na zavádění dopravních opatření různého druhu. Ráda bych také doporučila čtenářům dokument Dobré cesty do ZŠ, který jsme v pilotním provedení Školní ulice zavedli. Je to komplexní informace o tom, jak se děti dostanou do své školy bezpečně po svých – jaké jsou doporučené pěší trasy a cyklotrasy. Místa, která jsou považována na potenciálně riziková, jsou popsána a je doporučen způsob, jak je bezpečně překonat.



Materiál obsahuje i recept, jak děti naučit docházet do školy samostatně i jak si mají na ulici počínat. Nechybí ani informace o tom, kde je vhodné parkovat. Dobré cesty do ZŠ jsou alternativou, kterou nabízíme místo dojetí autem před školní vchod. Dobré cesty do ZŠ již mají kromě pilotních škol v Praze 20 zpracovány ZŠ Hanspaulka a ZŠ Dolní Měcholupy.