„Dnes jsem byla s dětmi na plavečáku Slavia a můj pocit je, že je tam něco blbě. Okraje bazénu pouští barvu. Na chvilku jsem se zapřela koleny a syn po skákání vylezl s modrým loktem. Prostě jak šmoulíci,“ svěřila se Jana V.

Dodala, že zaslechla něčí žert, aby zašli za plavčíkem, který jim obarvení smyje acetonem. „Dalo se to ale sundat třením,“ upozornila ostatní Vršovičany na jejich facebookové stránce s otázkou, jestli ještě někdo v bazénu „zmodral“.

Někteří přiznali stejnou zkušenost, jako například Jana B.: „Stalo se nám to v sobotu, že dcera měla modrou šmouhu na plavkách, jak se otřela o okraj.“ Dodala, že to samé na Slavii zažili i loni a předloni.

Zkontrolovali to Pat a Mat

Svým pozorováním z dřívějška se připojila do diskuze i Marcela s tím, že se tehdy divila, proč má slečna sedící na okraji bazénu modré pruhy na stehnech.

„Nakonec se ujal řešení naštvaný mladík, co si modře zabarvil bílé plavky. Přišli dva pánové v montérkách, něco jako Pat a Mat, prstem přejeli přes okraj bazénu a nic, prst se nezabarvil. Pokrčili rameny a zase odešli,“ konstatovala žena. Dále podotkla, že ji udivuje, že za dva roky s tím provozovatelé nic neudělali.

Návštěvnice Pavla zase na sobě měla modré šmouhy loni. „Taky jsme z toho byli vyplesklí, žádné drama, ale člověka to docela překvapí,“ uvedla s tím, že plavat na Slavii chodí už 35 let a nikdy se to nestalo. „Sice je to retro koupaliště, ale postupně nějaké části opravují a předloni myslím nově natřeli bazén, tak jsme to přikládali tomu, že ta barva asi pouští,“ poukázala na možnou příčinu, v čemž jí dali někteří diskutující za pravdu.

Podle nich je to zahřátím barvy vlivem velkého horka. Autorka příspěvku Jana V. však uvedla, že barvou se umazali dotykem o stěnu bazénu hlouběji pod vodou. Diskutující se nakonec shodují, že bazén by potřeboval rekonstrukci.

Je to nesmysl, tvrdí provozní

Redakce iDNES.cz se obrátila také na provozního Plaveckého stadionu Slavia Praha Petra Gabriela, který ovšem tvrzení návštěvníků bazénu označil za nesmysl.

„To se dělo dva roky zpátky. Včera to je nesmysl. Před dvěma lety to bylo bazénovou barvou, kterou nám firma natírala bazén, ten pak pouštěl barvu. Teď se to ale dít nemůže, protože se bazén dva roky nenatíral,“ řekl redakci a dřívější obarvení plavců rozvedl: „Firma před dvěma lety natřela bazén špatnou barvou, na horním nátěru bazénu vlivem sluníčka barva pouštěla a lidi měli modré plavky.“

Bazén ale tehdy neuzavřeli, jelikož jde podle něj o barvu dělanou do vody, certifikovanou, a tudíž ne nebezpečnou. „Evropská unie řekla, že se z barvy musí něco odstranit, tak to výrobci udělali a začalo to pouštět,“ uvedl v nadsázce Gabriel s tím, že od té doby bazén nenatírali.

„Včera za celý den ho navštívilo 2 300 lidí a nikdo si nestěžoval, že by byl modrý, takže nevím,“ uzavřel provozní s tím, že se na zkušenosti návštěvníků na Facebooku podívá.