Druhá etapa oprav Barrandovského mostu bude složitější, řeklo vedení Prahy

„Před námi je druhá etapa, měla by se rozjet naplno v polovině května a dojde ke značným dopravním omezením. Chtěl bych vás poprosit o trpělivost a omezení cest přes Barrandovský most v průběhu rekonstrukce,“ řekl na úvod primátor Bohuslav Svoboda.

Druhá etapa bude podle zástupců pražské rady ještě složitější, protože bude uzavřená nájezdová rampa. „Teď tedy probíhá rekonstrukce nájezdových ramp, práce byly zahájeny 1.3. 2023. Smlouvu máme stanovenou na 92 dní, mohou nastat ale nepředvídatelné okolnosti,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib.

Podle Hřiba Prahu čekají ještě dvě etapy oprav - etapa 3 a 4. Objízdné trasy povedou primárně po Pražském okruhu. Tentokrát bude dopravní omezení ještě horší. „Bude to práce na několik následujících let. Žádám, aby všichni řidiči byli trpěliví,“ sdělil Hřib.

„Cílem těch opatření je zabránění stojících kolon vozidel, tak aby se netvořily kolony v tunelech. To opravdu nechceme, nebylo by to bezpečné,“ doplnil Hřib. Podle něj bude posílena i MHD.

Druhá etapa oprav, tentokrát severní poloviny jižního mostu, by měla začít v březnu 2023. Dopravní omezení jsou plánována v délce 92 dní, a to od května 2023. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací.

Na pětiletých opravách mostu, které mají vyjít na 594,5 milionu korun, pracuje stavební firma Porr. Správcem stavby je konsorcium firem IDS Praha, společnosti Contract Management a VIS. Tyto tři subjekty společně dohlížejí na opravy.

Rekonstrukce mostu začala loni 16. května. Termín dokončení oprav byl několikrát posunut. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto do 29. září. Několik dní před koncem lhůty pak přišel stavebník s žádostí o další prodloužení prací, a sice do 22. října.