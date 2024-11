Zahoď sekáček a na zem! Instruktor učí školy, jak se bránit při útoku střelce

Útočník z řad studentů Alarmující indikátory Průsak informací. Třeba z diskuse s ostatními žáky o jeho plánech. Ztotožňují se s jinými útočníky. Fascinace zbraněmi, výbušninami. Zajímají se o hry s hororovou či detektivní tematikou. Chovají se a žijí tak, jako by jim nezáleželo na budoucnosti. Shromažďují relevantní data. Preferují násilí jako jediné řešení.

Zasažený žák se svalí na podlahu, mne si zaslepené oči a zbraň pouští.

Na podobné situace na půdě školy se v úterý připravovali učitelé na ZŠ Palmovka. Roli bránícího se učitele sehrál Pavel Černý, policejní instruktor sebeobrany. Praha 8 si ho pozvala do všech svých škol, aby instruoval personál, jak se chovat v krizových situacích.

„Blíží se výročí tragické události na Filozofické fakultě UK. Protože se taková věc může stát kdekoli, rozhodli jsme se na našich školách poskytnout toto školení, aby všichni věděli, jak se mají chovat,“ přiblížil místostarosta Prahy 8 a radní pro bezpečnost Radomír Nepil (ANO). Tento blok pro kantory vyjde na sedm tisíc korun.

Šance pro drobnou učitelku

Policejní obranný sprej, kterým Černý předvedl eliminaci útočníka skoro plné třídě učitelů, doporučil jako jeden z několika účinných prvků sloužících k sebeobraně.

„Díky úzkému dlouhému proudu se dá agresor eliminovat přes několik lavic žáků, které vůbec nezasáhnu, to dává výhodu i drobné učitelce, která by deváťáka, vlastně hotového chlapa, těžko přeprala,“ podotkl instruktor. Sprej by měl být umístěn na strategických místech budovy, například i na vrátnici.

„Když jsem se u vás zapisoval do knihy na recepci, tak jsem si říkal, jestli by se masový vrah také zapsal, nebo by paní z vrátnice byla pro připraveného útočníka jen první obětí?“ poznamenal Černý, aby kantorům vysvětlil důležitost přípravy.

Boj je ale podle jeho rad až tím posledním, co v případě útočníka ve škole dělat.

Lavice jako barikáda

„Je možný útěk? Jde to ve škole?“ tázal se pak Černý řečnicky, když učitele seznamoval se zásadami „Uteč – schovej se – bojuj“. Utíkat z budovy pryč je o to důležitější, když mají na starosti i bezpečí prvňáčků.

„Jsem schopen s nimi proběhnout? Nenatrefíme přímo někomu do rány? Lze utéct z nejnižších oken? A kam bychom utíkali?“ dával Černý další příklady toho, na co by se měli učitelé připravit. Až po úspěšném útěku za nejbližší budovy lze pak volat pomoc.

Častěji je nejlepším řešením najít úkryt přímo ve škole, k tomu ale potřebují učitelé znát i takové podrobnosti, jako jaký typ dveří je ve třídě. „Musíte vědět, na jakou stranu se otevírají a jestli se dají zamknout,“ upozornil Černý s tím, že narazil i na problém, že zamknout třídu zevnitř vůbec nešlo. Následoval nácvik barikádování a pro navození dramatické atmosféry instruktor pustil audiozáznam střelby.

„Slyším střelbu, vedení školy vyhlašuje rozhlasem poplach, v tu chvíli musí všichni s lavicemi a židlemi ke dveřím,“ sděloval kantorům, kteří u dveří začali skládat nábytek jeden na druhý.

Osamělý střelec podle preventistů hledá jednoduché cíle, takže když narazí na překážku, odejde pryč. „Jeho čas je omezený dojezdem bezpečnostních složek,“ dodal Černý. Po zabednění dveří by pak měl učitel odvést děti do rohu třídy, který je na stejné straně zdi jako dveře.

„Pojďme do snížené polohy, všichni mají ztišené mobily, já se zabalím do několika svršků oblečení a dám značení do okna a volám 158,“ popisuje scénář, který si pak učitelé mají natrénovat s žáky.

S těmi by si měli preventivně vyrobit i značku s číslem učebny nakreslenou na obou stranách papíru. Z jedné by mělo být číslo červené a z druhé strany zelené. To policii před budovou dá signál, v jaké učebně jsou lidé a v jakém stavu ohrožení se nacházejí.

Boj je až poslední možnost

Poslední možností, která nastává v zoufalých situacích, je boj. „Pokud není čas stavět barikády, připravíme se popadnout všechno kolem a házet to k zaražení útočníka,“ vysvětlil Černý. Dalším krokem je pověsit se mu na zbraň, ze které pak vyjde maximálně jeden výstřel směrem dolů.

Starší žáci se pak k učiteli mohou přidat a společně ho zalehnou. „Je to šance,“ uvedl policejní instruktor s tím, že někdy zamrzne i profesionál. „Není to matematika, důležité je se na takové věci připravovat,“ uzavřel.