Na nábřeží v Praze 7 vznikne park, pod mostem Barikádníků si budou hrát děti

Odborná porota vybírala z dvaceti různých návrhů, jak nábřeží upravit. Zvolila řešení od ateliéru YYYY, s. r. o.

„V Praze 7 se u významných staveb a úprav veřejného prostoru snažíme jít cestou architektonických, urbanistických a krajinářských soutěží,“ vysvětluje starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Toto rozhodnutí v únoru posvětila i Rada městské části Praha 7.

Dalším krokem je nyní vypracování celé projektové dokumentace ze strany ateliéru. Ke slavnostnímu otevření má park ale ještě daleko.

„Takové parky se plánují roky. Není výjimkou, že realizace je v horizontu pěti až deseti let. Lze předpokládat, že to v tomto případě nebude jinak,“ předvídá jedna ze spoluautorek návrhu, krajinářská architektka Tereza Mácová.

Více než jen park

„Nechtěli jsme zde vytvořit předefinovaný nábřežní park, ale funkční veřejný prostor, který bude schopen dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání místa ze strany obyvatel a zároveň bude součástí budoucího živého zeleného pásu nábřeží kolem celých Holešovic,“ říká místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Budovat park na daném místě přitom není jednoduché. Jedná se totiž o záplavovou zónu, kam nelze umísťovat žádné trvalé stavby.

Návrh se proto soustředí zejména na úpravu krajiny, dominantní částí parku budou rozsáhlé travnaté plochy. Doplněny budou například piknikovými stoly a lavičkami, to vše s výhledem na řeku. Autoři se rozhodli zachovat stopy minulosti v podobě industriálních prvků, jako jsou repasované drážní lampy či koleje.

Sejdeme se pod mostem

Jedním z nejvíce využitých míst v novém parku má být prostor pod mostem Barikádníků. Autoři návrhu v tomto případě upřeli svou pozornost na mládež a uměleckou subkulturu. Kromě skateparku zde bude připraven i prostor, který lze využít například jako galerii či k promítání filmů. Vznikne zde také místo pro zábavu dětí a realizaci umělců z Holešovic.



V průmyslové části Holešovic díky parku přibude ostrov zeleně, ve kterém budou Pražané moci odpočívat a trávit volný čas hned vedle Vltavy. „Nová radnice nebo nový velký park, to je něco, co ve městě často vzniká jen jednou za sto let. Je proto velmi cenné, když se na váš záměr podívají ti nejlepší krajináři a architekti, kteří vám řeknou, co by mohlo lidem nejlépe sloužit i za těch sto let,“ dodává k architektonické soutěži Čižinský.