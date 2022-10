Logo Prahy 6 jedni chválí pro střídmost, jiní kritizují „nemocniční zelenou“

Svůj vizuální styl Praha 6 mění po sedmnácti letech, dosud se opíral jen o logo bez dalšího jednotného vizuálního projevu.

„Získali jsme ucelený systém vizuální komunikace, v němž se snoubí moderní elegance, důstojnost, ale i tradice. Věřím proto, že podpoří hrdost místních obyvatel na to, že jsou právě ze Šestky,“ říká dosluhující starosta Ondřej Kolář.

Studio ReDesign zvítězilo v soutěži garantované organizací Czechdesign, ve které se vybíralo z celkem 76 návrhů.

Tvar loga je odvozený z historického znaku městské části.

„Záměrně jsme však tento motiv nezatěžovali explicitními lokálními znaky, vsadili jsme spíše na odvozenou atmosféru místa, která může fungovat jako symbol lokálního patriotismu ve smyslu domovního znamení. Sděluje tedy: Zde žiji a jsem na to hrdý,“ vysvětluje Petr Krejzek ze studia ReDesign.

Logu dominuje jednoduše identifikovatelná zelená barva v originálním tónu, který evokuje přírodu a klid, ale zároveň do ní vkládá moderní živý akcent městské aktivity.

Vítěz soutěže získal za celý koncept odměnu ve výši 700 tisíc korun. Nový styl se postupně propíše do všech oficiálních komunikačních výstupů a celkové prezentace městské části. Vedle změn v on-line komunikaci půjde v první fázi o výměnu vizuálního stylu kancelářských tiskovin, zaměstnaneckých karet a brandingu radnice.

Zelená jako v nemocnici

Nové logo začala okamžitě po jeho uveřejnění na sociálních sítích hodnotit široká veřejnost. Názory se pochopitelně různí.

„Já jsem to teda nevybíral, ale moc se mi to líbí,“ píše v Dejvické partě na Facebooku Ondra Vykoukal. S pozitivními ohlasy se k němu přidávají i další. „Za mě super práce a moc se těším, až se nový vizuál rozvine do všech aplikací,“ komentoval Pavel Weber. Lidé především oceňují, že znak ilustruje typické „šestkové“ reálie.

„Je to moc hezké. A ta barva!“ píše nadšeně Kateřina Kořínková Sobotková.

Jiní však zelenou barvu přirovnávají k „nemocniční“ zelené, stejně tak některým připomíná i logo Českého rozhlasu Region. Další si myslí, že bílý text nebude na tyrkysovém podkladu dobře čitelný.

Mezi reakcemi převažují ty negativní. „To je vtip? Apríl je až za půl roku...,“ podivuje se nad logem další z diskutujících.

Pavla Růžu nové logo zřejmě také nezaujalo. „To zas vypadá jako když měl grafik dovolenou a logo nakreslila uklízečka ve Wordu při polední pauze,“ píše a na jeho názor navazuje i další komentář. „Vkusově děsivý, profesní zpracování děsivý, explikace taková, že kdyby ji moje dcera přinesla ve druháku do školy, vyhoděj ji a já ji vydědím - neuvěřitelný,“ napsal Robinson Joseph.

Podle některých nový vizuál připomíná i půllitr bez ucha.