V Praze 5 se rozpadla koalice. Opozice odvolala celou radu městské části

Kromě ODS hlasovaly pro odvolání i ostatní opoziční strany, tedy ANO, STAN a TOP 09. Koalice od posledních komunálních voleb disponovala většinou 21 ve 41členném zastupitelstvu. Z pirátského zastupitelského klubu ale vystoupil radní pro majetek a kulturu Štěpán Rattay, který zároveň rezignoval na svůj post v radě a podpořil odvolání zbytku rady.

Rattaye vyzval předseda zastupitelského klubu Pirátů Karel Bauer a někteří zastupitelé Prahy 5 sobě a SEN 21 k rezignaci na zastupitelský mandát, jelikož ho voliči zvolili jako pirátského zastupitele.

Ten se ho ale nevzdá. „Jsem vázán zastupitelským slibem, který mi velí hájit zájmy Prahy 5. Můj hlavní zájem je složit novou stabilnější koalici. Zvažoval jsem, že zastupitelský mandát složím, ale v tom případě by nenastala žádná změna a nefungující koalice o 21 hlasech by nedostála žádných změn. V tuto chvíli budu působit jako nezávislý,“ řekl Rattay.

Předseda krajského sdružení Pirátů Ondřej Melena tento krok označil za zradu. Rattaye strana vyloučí.

Vzhledem k těsné většině se Rattay podle svých slov dostával pod nepřiměřený tlak, aby různá rozhodnutí prošla na zastupitelstvu. Kritizoval také nedostatečné řešení školských kapacit, dopravy či bezpečnostní situace. Podle Šimkové ale bylo jádrem sporů mezi koalicí a Rattayem bytová politika v jeho gesci.

Neúplná rada

Opozice v nynější situaci vidí šanci vyjednat složení širší koalice. „Konečně se můžeme pokusit vytvořit stabilnější koalici. Tím, že ta dosavadní rozdala všechny uvolněné posty v rámci svých klubů, vznikla patová situace. Nikdo z nich nechtěl ustoupit, a tak nebylo možné do rady nikoho přibrat. Přestože se jednání s některými stranami uskutečnila,“ sdělil David Dušek, nový radní Prahy 5 a předseda tamní buňky STAN.

Šimková přiznává, že o rozšíření koalice jednala, situace podle ní však až donedávna nevypadala tak kriticky, aby bylo potřeba koalici posilovat.

Zastupitelé prozatím navolili pouze část nové rady, jelikož ta má momentálně stejně těsnou většinu jako ta původní. Místostarosty se stali Lukáš Herold (ODS) a Petr Lachnit (ANO). Na pozice radních zastupitelstvo zvolilo Zdeňka Doležala (ODS), Lubomíra Brože (ANO), Davida Duška (STAN ) a Martina Damaška (TOP 09). Podle Lachnita by rozdělení gescí mělo být známo až ve středu, vše se prý muselo nejdřív doladit.

„Na podobě široké koalice chceme jednat i se subjekty současného vedení městské části. Proto jsme zatím nezvolili náhradu na pozici starosty, ani zbylé členy rady,“ vysvětlil Herold.

Kvůli úternímu otřesu také městská část bude vstupovat do nového roku v rozpočtovém provizoriu. Ještě před odvoláním totiž koalice stáhla z programu návrh rozpočtu, přestože Herold avizoval, že je opozice připravena pro něj zvednout ruku.

„Rozpočet při jeho přípravě opozice dost kritizovala. A vzhledem k tomu, že nastupuje nová rada, tak je podle nás fér, aby si schválili vlastní rozpočet podle toho, co v něm chtějí. Fungovat měsíc v provizoriu nebude muset Praha 5 poprvé ani naposledy a chod to nijak neochromí,“ okomentovala Šimková.

Pátý starosta za šest let

Posledních pět volebních období žádný starosta Prahy 5 nevydržel až do regulérních voleb. Naposledy se to podařilo bývalému místopředsedovi pražské ODS Milanu Jančíkovi. Ten vedl radnici bezmála celé dvě volební období od roku 2002 až téměř do voleb v roce 2010. Jeho nástupce Radek Klíma z TOP 09 následně vzešel z voleb jako starosta v roce 2010 i 2014.

V obou případech, ale svůj mandát nedokončil, v prvním případě ho zastupitelstvo odvolalo po dvou letech, ve druhém po dvou a půl.

V roce 2019 ODS vypověděla koaliční smlouvu a byl odvolán pirátský starosta Daniel Mazur, který je momentálně radním pro IT na magistrátu. Následně pak do voleb dovládla poslankyně Renata Zajíčková (ODS).

Aktuální volební období je nejdynamičtějším v novodobé historii Prahy 5. Nově zvolený starosta či starostka totiž bude již třetí v tomto volebním období. Bývalá koalice již loni Šimkovou nahradila starostu Jaroslava Pašmika (Praha 5 sobě), což označila za strategickou změnu.