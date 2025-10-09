Policie řeší sérii vloupání ve Slivenci. Posílila hlídky, radnice varuje občany

  14:58,  aktualizováno  14:58
Policie posílila hlídky v pražské městské části Slivenec v Holyni. Důvodem je zvýšený počet vloupání do nemovitostí, ke kterým došlo v uplynulých třech týdnech, potvrdil iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. „Situaci monitorujeme. Šlo o jednotky případů,“ upřesnil.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Na událost upozornila místní radnice. „Městská část Praha-Slivenec je v intenzivním kontaktu s Policií ČR a Městskou policií. Byla dohodnuta zvýšená hlídková činnost v lokalitě. Občany prosíme o zvýšenou obezřetnost. Jakýkoli podezřelý pohyb či jednání hlaste prosím neprodleně na linku 158,“ uvedla městská část na Facebooku.

Jana Plamínková ze STAN

Podle starostky Jany Plamínkové bylo v posledních dnech vykradeno několik domů kolem ulice K Dobré vodě.

„Pracuje na tom policie, která se snaží zločince najít,“ řekla pro iDNES.cz. Podle starostky se vloupání týká čtyř až pěti domů.

Cizinci vykrádali pražské domy, brali elektroniku, šperky i spodní prádlo

Starostka zároveň přiznala, že podobné situace nejsou až tak výjimečné. „Čas od času se nějaká ta série vloupání objeví a pachatel začne řádit. Upozornili jsme lidi, aby si dávali pozor. Každý okamžitě řekne, ať pořídíme kamery. Jenže to není tak jednoduchý. Dnes máme GDPR a ta cesta je opravdu složitá. Je to drahé a musí to udělat magistrát,“ dodala Plamínková.

Autor:
Vstoupit do diskuse