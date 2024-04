Praha 4 v nájemní pasti. Inflační doložka ročně zvedá nájem radnice o miliony

„Chceme iniciovat referendum, kterým bychom současné vedení Prahy 4 zavázali k tomu, aby pomocí odpovídajících právních kroků snížilo neúměrnou výši nájemného, smlouvu nadále neprodlužovalo a vyhodnotilo ekonomickou výhodnost vlastní budovy radnice,“ říká jeden z iniciátorů petice a opoziční zastupitel Prahy 4 Tomáš Kaplan (KDU-ČSL).

Do konce dubna by chtěla opozice získat prvních tisíc hlasů a referendum následně spojit se sněmovními volbami na podzim 2025. K vyhlášení je potřeba alespoň desetina oprávněných voličů, tedy asi 9 400 podpisů od obyvatel Prahy 4.

V případném hlasování by lidé měli rozhodnout, zda si přejí v roce 2046 prodloužení smlouvy, jelikož ta obsahuje ještě opci na dalších deset let. Další možností je, jestli se má Praha 4 snažit snížit výši nájemného. A nakonec zda má městská část zadat přípravu odborné studie týkající se přestěhování do vlastních nebo magistrátních prostorů.

Referendum o radnici Pokud opozice v Praze 4 sežene dostatek podpisů, uskuteční se na podzim 2025 referendum. Nebude to poprvé, kdy Pražané budou svým hlasováním rozhodovat o otázce radnice. Třeba v Praze 7 stávající starosta Jan Čižinský (Praha sobě) inicioval referendum, ve kterém tamní obyvatelé zastropovali výdaje na stavbu nové radnice na půl miliardy korun. Původní plány totiž hovořily až o miliardě. Pro Čižinského to znamenalo politickou renesanci. Tehdejší lidovecký zastupitel si o rok později došel se svým nově založeným hnutím pro post starosty sedmé městské části a v dalším volebním období se dostal až do vedení metropole.

V nájmu je radnice čtvrté městské části v Krči už třináct let. V roce 2011 smlouvu uzavřelo vedení města v čele s tehdejším starostou Pavlem Horálkem (ODS). Podle původních odhadů měl nájem na 35 let, na něž je smlouva podepsaná, vyjít přibližně na 1,5 miliardy korun. Problémem se stala inflační doložka.

„Aktuálně nám vedení radnice potvrdilo, že od 1. května majitel budovy uplatnil inflaci v maximální výši 10,7 procenta. Tedy nepodařilo se vyjednat ani minimální snížení,“ informuje opoziční zastupitel Lukáš Kaiser Zicha (STAN), který je dalším z iniciátorů referenda.

Přestože v roce 2012 vyšel pronájem na necelých 52 milionů korun, například letos radnice za nájem zaplatí 76,5 milionu. To je o 15 milionů více než před dvěma roky, za které právě Česko sužovala vysoká inflace, nejdříve patnáct a následně skoro jedenáct procent. Vzhledem k tomu, že na dalších sedm až osm milionů vyjdou ročně energie a další služby, zaplatila městská část do dnešního dne už 800 milionů korun.

Problém však není jen stávající smlouva, ale také nedostatečná nabídka vhodných náhradních prostorů. Opozice i koalice se shodují, že ideálním místem pro vznik nové radnice by z hlediska dostupnosti a velikosti byl pozemek v ulici Na Strži, kde stojí budova České pošty. Ten totiž za více než 400 milionů koupilo v aukci hlavní město. V sousedství je navíc další parcela, která patří právě Praze 4.

„Dopravně i polohou je to místo, které je pro budoucí dostupný úřad dokonalé, ale plánování jsou na počátku, příprava projektu zabere nějaký čas, povolovací procesy rovněž. Reálně by tam nová radnice mohla vyrůst v horizontu přibližně deseti let,“ vysvětluje starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). S magistrátem radnice Prahy 4 údajně už jedná, ale i tak by se městská část musela nějak dohodnout ve věci stávajícího nájmu, což se zatím nedaří.

Kubín k tomu podotýká, že smlouvu při svém nástupu do funkce zdědil tak, jak v roce 2011 vznikla, tedy bez jakýchkoliv úprav a dodatků. Podle jeho slov už na začátku roku 2023 vyzvala radnici Prahy 4 majitele budovy k oficiálnímu jednání především o úpravě valorizace nájemného, ale také ohledně dalších možných úprav smlouvy, jako jsou jednorázové slevy a podobně.

Podstatná změna podmínek

Majitel budovy ale podle starosty místo snížení nájmu nabízí jen, že více investuje do obnovy budovy a jejího okolí. Jako argument pro úpravu nebo vypovězení smlouvy na dobu určitou opozice navrhuje použít inflaci jakožto podstatnou změnu okolností.

Podle Kubína však takové zdůvodnění má jen malou šanci na úspěch, k čemuž se kloní i odborníci. „To, zda inflační navýšení patnáct procent lze kvalifikovat jako podstatnou změnu okolností, by musel závazně posoudit soud, záleží na okolnostech uzavírání smlouvy a kontextu vyjednávání, ale spíše se kloníme k názoru, že samotné číslo patnáct procent nelze bez dalšího považovat za podstatnou změnu. Jiná by byla situace při hyperinflaci, tedy inflaci v řádech stovek či tisíců procent, jak to známe třeba z Latinské Ameriky,“ vysvětluje Jiří Bárta, partner v advokátní kanceláři bpv Braun Partners.