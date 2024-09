Křičící ženu z parapetu sundal partner. Po příchodu policie na něj vylezla znovu

V sobotu 24. srpna na Praze 4 dostali policisté oznámení o ženě, která chce zřejmě skokem z balkonu spáchat sebevraždu. Mezitím, co policisté dorazili na místo, však křičící ženu sundal muž, který ji odvedl do bytu.

Možnost incidentu potvrzovala i sousedka. „Tady je to na hlavu, děje se to opakovaně. Je dobře, že jste tady,“ sdělila policistům poté, co našli hledaný byt.

Muž ve dveřích se opakovaně snažil vysvětlit, že je jeho partnerka v pořádku, a tvrdil, že si tuto nebezpečnou situaci vysvětlili. Policisté i přesto na místo přivolali rychlou záchrannou službu a chtěli, aby ženu prohlédl lékař.

Ženin partner neustále tvrdil, že se nejedná o nic závažného. Po chvíli však žena odešla z předsíně a opět vylezla na betonové zábradlí balkonu. Policisté ve strachu o její život vběhli do bytu, následně ji znovu sundali dolů a předali záchranářům.